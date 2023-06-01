https://ria.ru/20230601/konkurs-1875575833.html

Конкурс "Лучшая народная эмблема" пройдет к 70-летию Липецкой области

Конкурс "Лучшая народная эмблема" пройдет к 70-летию Липецкой области - РИА Новости, 01.06.2023

Конкурс "Лучшая народная эмблема" пройдет к 70-летию Липецкой области

Конкурс "Лучшая народная эмблема", посвященный 70-летию со дня образования Липецкой области, пройдет в регионе с 15 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:44

2023-06-01T15:44

2023-06-01T15:44

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Конкурс "Лучшая народная эмблема", посвященный 70-летию со дня образования Липецкой области, пройдет в регионе с 15 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, каждый житель может создать свой вариант эскиза юбилейной эмблемы и прислать на адрес электронной почты в срок до 1 октября 2023 года. В заявке нужно указать возраст, имя, фамилию и контактный телефон.Победителя выберут в ходе голосования на официальной странице правительства Липецкой области в "ВКонтакте". Им станет участник, чья работа наберет большинство голосов. Каждый участник может предоставить не более двух конкурсных работ."В конкурсе могут принять участие не только профессиональные художники, но и коллективы предприятий, простые горожане. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 70-летия Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230530/selkhoztekhnika-1875092721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов