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Конкурс "Лучшая народная эмблема" пройдет к 70-летию Липецкой области
Конкурс "Лучшая народная эмблема" пройдет к 70-летию Липецкой области - РИА Новости, 01.06.2023
Конкурс "Лучшая народная эмблема" пройдет к 70-летию Липецкой области
Конкурс "Лучшая народная эмблема", посвященный 70-летию со дня образования Липецкой области, пройдет в регионе с 15 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:44
2023-06-01T15:44
2023-06-01T15:44
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Конкурс "Лучшая народная эмблема", посвященный 70-летию со дня образования Липецкой области, пройдет в регионе с 15 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, каждый житель может создать свой вариант эскиза юбилейной эмблемы и прислать на адрес электронной почты в срок до 1 октября 2023 года. В заявке нужно указать возраст, имя, фамилию и контактный телефон.Победителя выберут в ходе голосования на официальной странице правительства Липецкой области в "ВКонтакте". Им станет участник, чья работа наберет большинство голосов. Каждый участник может предоставить не более двух конкурсных работ."В конкурсе могут принять участие не только профессиональные художники, но и коллективы предприятий, простые горожане. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 70-летия Липецкой области", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230530/selkhoztekhnika-1875092721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Конкурс "Лучшая народная эмблема", посвященный 70-летию со дня образования Липецкой области, пройдет в регионе с 15 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, каждый житель может создать свой вариант эскиза юбилейной эмблемы и прислать на адрес электронной почты
в срок до 1 октября 2023 года. В заявке нужно указать возраст, имя, фамилию и контактный телефон.
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Победителя выберут в ходе голосования на официальной странице правительства Липецкой области в "ВКонтакте". Им станет участник, чья работа наберет большинство голосов. Каждый участник может предоставить не более двух конкурсных работ.
"В конкурсе могут принять участие не только профессиональные художники, но и коллективы предприятий, простые горожане. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 70-летия Липецкой области", – сказал Артамонов.