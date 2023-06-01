Рейтинг@Mail.ru
Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
14:59 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kanal-1875554195.html
Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами
Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами - РИА Новости, 01.06.2023
Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами
Дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области ведутся интенсивными темпами, доложил губернатор Игорь Бабушкин... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:59
2023-06-01T14:59
астраханская область
астраханская область
россия
игорь бабушкин
виталий савельев
владимир путин
москва
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_d4f5d7e1d6d982828cfb1bae377fa5bc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области ведутся интенсивными темпами, доложил губернатор Игорь Бабушкин министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Встреча губернатора с министром, на которой обсуждалась реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, состоялась в четверг в Москве. "Доложил руководителю федерального Минтранса о ходе работ. Сейчас на канале продолжается интенсивное дноуглубление: работают 13 единиц техники и 23 судна служебно-вспомогательного флота. В ближайшее время усилим группировку флота четырьмя земснарядами", - написал Бабушкин в Telegram. Он отметил, что объем дноуглубительных работ составил более 1,5 миллиона кубометров, что в разы превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Губернатор напомнил, что увеличение пропускной способности канала - ключевое условие эффективной работы транскаспийского маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг". Формирование канала было начато еще в конце XIX века, в течение XX века его протяженность была увеличена с 33 до нынешних 188 километров, но канал обмельчал, что затрудняет судоходство. Реализуемые Росморречфлотом мероприятия позволяют рассчитывать, что поручение президента России Владимира Путина по обеспечению проходной осадки 4,5 метра будет выполнено до конца 2023 года в полном объеме.
https://ria.ru/20230530/opustynivanie-1874973050.html
https://ria.ru/20230504/sukhogruz-1869707117.html
астраханская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_623bb1f434c299b8f87d5f637339d2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, россия, игорь бабушкин, виталий савельев, владимир путин, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Виталий Савельев, Владимир Путин, Москва, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами

Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкВолго-Каспийский морской судоходный канал
Волго-Каспийский морской судоходный канал - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в медиабанк
Волго-Каспийский морской судоходный канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области ведутся интенсивными темпами, доложил губернатор Игорь Бабушкин министру транспорта РФ Виталию Савельеву.
Встреча губернатора с министром, на которой обсуждалась реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, состоялась в четверг в Москве.
Рабочая встреча главы Астраханской области Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Астраханская область станет пилотным регионом по борьбе с опустыниванием
30 мая, 09:16
"Доложил руководителю федерального Минтранса о ходе работ. Сейчас на канале продолжается интенсивное дноуглубление: работают 13 единиц техники и 23 судна служебно-вспомогательного флота. В ближайшее время усилим группировку флота четырьмя земснарядами", - написал Бабушкин в Telegram.
Он отметил, что объем дноуглубительных работ составил более 1,5 миллиона кубометров, что в разы превышает объемы аналогичного периода прошлого года.
Губернатор напомнил, что увеличение пропускной способности канала - ключевое условие эффективной работы транскаспийского маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг". Формирование канала было начато еще в конце XIX века, в течение XX века его протяженность была увеличена с 33 до нынешних 188 километров, но канал обмельчал, что затрудняет судоходство.
Реализуемые Росморречфлотом мероприятия позволяют рассчитывать, что поручение президента России Владимира Путина по обеспечению проходной осадки 4,5 метра будет выполнено до конца 2023 года в полном объеме.
Морской порт в городе Астрахань - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Астраханской области построят универсальный сухогруз-контейнеровоз
4 мая, 16:32
 
Астраханская областьАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинВиталий СавельевВладимир ПутинМоскваФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала