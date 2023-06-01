https://ria.ru/20230601/kanal-1875554195.html

Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами

Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами - РИА Новости, 01.06.2023

Дноуглубление на Волго-Каспийском канале идет интенсивными темпами

Дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области ведутся интенсивными темпами, доложил губернатор Игорь Бабушкин... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:59

2023-06-01T14:59

2023-06-01T14:59

астраханская область

астраханская область

россия

игорь бабушкин

виталий савельев

владимир путин

москва

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области ведутся интенсивными темпами, доложил губернатор Игорь Бабушкин министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Встреча губернатора с министром, на которой обсуждалась реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, состоялась в четверг в Москве. "Доложил руководителю федерального Минтранса о ходе работ. Сейчас на канале продолжается интенсивное дноуглубление: работают 13 единиц техники и 23 судна служебно-вспомогательного флота. В ближайшее время усилим группировку флота четырьмя земснарядами", - написал Бабушкин в Telegram. Он отметил, что объем дноуглубительных работ составил более 1,5 миллиона кубометров, что в разы превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Губернатор напомнил, что увеличение пропускной способности канала - ключевое условие эффективной работы транскаспийского маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг". Формирование канала было начато еще в конце XIX века, в течение XX века его протяженность была увеличена с 33 до нынешних 188 километров, но канал обмельчал, что затрудняет судоходство. Реализуемые Росморречфлотом мероприятия позволяют рассчитывать, что поручение президента России Владимира Путина по обеспечению проходной осадки 4,5 метра будет выполнено до конца 2023 года в полном объеме.

https://ria.ru/20230530/opustynivanie-1874973050.html

https://ria.ru/20230504/sukhogruz-1869707117.html

астраханская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

астраханская область, россия, игорь бабушкин, виталий савельев, владимир путин, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)