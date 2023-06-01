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ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей гитлеровцами - РИА Новости, 01.06.2023
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00:15 01.06.2023 (обновлено: 08:11 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ekspluatatsiya-1875433484.html
ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей гитлеровцами - РИА Новости, 01.06.2023
ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей гитлеровцами
В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы массово и нещадно использовали рабский труд угнанных в Третий рейх советских детей, в частности, на заводах... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:15
2023-06-01T08:11
общество
германия
ссср
россия
павел кузнецов
фсб
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы массово и нещадно использовали рабский труд угнанных в Третий рейх советских детей, в частности, на заводах концерна Круппа — об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные ФСБ России по случаю отмечаемого в четверг Международного дня защиты детей.В конце 1941 — начале 1942 годов главари нацистской Германии разработали рабовладельческую программу, в основе которой лежала идея использования труда так называемых остарбайтеров ("работники с востока") и узников концлагерей. Фашисты вывезли огромное количество граждан из оккупированных территорий СССР в Германию, в том числе для работ на заводах, предприятиях и у частных лиц. Среди них оказались дети и подростки, что говорит о грубом нарушении положений Женевской декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Лиги Наций в 1924 году. Согласно программе генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гаулейтера Тюрингии Фрица Заукеля, на работу в Германию направлялись люди с 15-летнего возраста, затем для нее стали привлекать и детей 10-12 лет. Напуганные, оторванные от дома и семьи, они ехали в холодных товарных вагонах, под завязку набитых людьми. До конечной остановки доезжали далеко не все. От голода и побоев дети были истощены. Больных и умирающих нацисты выкидывали на ближайших станциях.По приезде оставшихся в живых детей распределяли в лагеря, созданные при фабриках и заводах, или отдавали в рабство частным лицам. На грудь им вешали опознавательный знак "Ост" ("остарбайтер"), вместо имен присваивали номер и сразу отправляли на производство.Наравне со взрослыми дети по 12-14 часов трудились на угольных шахтах, лесопильных фабриках, заводах по изготовлению военной техники и снаряжения, зачастую в ночные смены, выполняя несоразмерную с возрастом работу.Рабовладельческий конвейер Круппа Среди предприятий, работавших в интересах нацистского режима, числился крупный промышленный концерн Круппа (Friedrich Krupp AG), который на протяжении всей войны снабжал гитлеровскую армию военной техникой. Там тоже работали вывезенные из СССР подростки. В частности, в 1942 году немцы угнали в Германию шестнадцатилетнюю Ольгу Кравченко и отправили ее на завод Круппа Gruzonwerk в городе Магдебург.&quot;Однажды, будучи голодной, я хотела набрать картофеля, немцы-полицейские меня поймали, избили и посадили в карцер-одиночку на две недели. Сидя в карцере, я была лишена пайка хлеба и супа-бурды из брюквы&quot;, — рассказывала она в августе 1945 года в советской военной контрразведке &quot;Смерш&quot;.За мельчайшие провинности на девушек натравливали собак, отправляли в концлагеря. По словам Кравченко, "с целью освобождения перезагруженного лазарета" фашисты также намеренно травили тяжело больных.Работавший на том же заводе Круппа Павел Кузнецов отмечал, что среди трудящихся оказалось много подростков, в том числе 10-летних русских детей.А по показаниям свидетеля Щербакова, из числа советских граждан на предприятиях Круппа в районе города Бад-Лангензальц работали преимущественно подростки от 13 до 18 лет, причем заводы Круппа, по его словам, были "усеяны костями советских подростков и военнопленных".Наравне со взрослыми дети загружали и разгружали вагоны, носили непомерные тяжести и сутками стояли за станками: "В нашем заводе мастер Гасель (ныне арестован) приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, он обливал их из шланга холодной водой, приводил в чувство и снова заставлял их работать".
https://ria.ru/20230508/dokumenty-1870423100.html
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общество, германия, ссср, россия, павел кузнецов, фсб
Общество, Германия, СССР, Россия, Павел Кузнецов, ФСБ
ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей гитлеровцами

ФСБ: гитлеровцы нещадно использовали угнанных советских детей на заводах Круппа

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкСоветские женщины и дети возвращаются домой
Советские женщины и дети возвращаются домой - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Макс Альперт
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Советские женщины и дети возвращаются домой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы массово и нещадно использовали рабский труд угнанных в Третий рейх советских детей, в частности, на заводах концерна Круппа — об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные ФСБ России по случаю отмечаемого в четверг Международного дня защиты детей.
В конце 1941 — начале 1942 годов главари нацистской Германии разработали рабовладельческую программу, в основе которой лежала идея использования труда так называемых остарбайтеров ("работники с востока") и узников концлагерей. Фашисты вывезли огромное количество граждан из оккупированных территорий СССР в Германию, в том числе для работ на заводах, предприятиях и у частных лиц. Среди них оказались дети и подростки, что говорит о грубом нарушении положений Женевской декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Лиги Наций в 1924 году.
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Согласно программе генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гаулейтера Тюрингии Фрица Заукеля, на работу в Германию направлялись люди с 15-летнего возраста, затем для нее стали привлекать и детей 10-12 лет. Напуганные, оторванные от дома и семьи, они ехали в холодных товарных вагонах, под завязку набитых людьми. До конечной остановки доезжали далеко не все. От голода и побоев дети были истощены. Больных и умирающих нацисты выкидывали на ближайших станциях.
По приезде оставшихся в живых детей распределяли в лагеря, созданные при фабриках и заводах, или отдавали в рабство частным лицам. На грудь им вешали опознавательный знак "Ост" ("остарбайтер"), вместо имен присваивали номер и сразу отправляли на производство.
Наравне со взрослыми дети по 12-14 часов трудились на угольных шахтах, лесопильных фабриках, заводах по изготовлению военной техники и снаряжения, зачастую в ночные смены, выполняя несоразмерную с возрастом работу.
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Рабовладельческий конвейер Круппа

Среди предприятий, работавших в интересах нацистского режима, числился крупный промышленный концерн Круппа (Friedrich Krupp AG), который на протяжении всей войны снабжал гитлеровскую армию военной техникой. Там тоже работали вывезенные из СССР подростки.
В частности, в 1942 году немцы угнали в Германию шестнадцатилетнюю Ольгу Кравченко и отправили ее на завод Круппа Gruzonwerk в городе Магдебург.
«

"Однажды, будучи голодной, я хотела набрать картофеля, немцы-полицейские меня поймали, избили и посадили в карцер-одиночку на две недели. Сидя в карцере, я была лишена пайка хлеба и супа-бурды из брюквы", — рассказывала она в августе 1945 года в советской военной контрразведке "Смерш".

За мельчайшие провинности на девушек натравливали собак, отправляли в концлагеря. По словам Кравченко, "с целью освобождения перезагруженного лазарета" фашисты также намеренно травили тяжело больных.
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Работавший на том же заводе Круппа Павел Кузнецов отмечал, что среди трудящихся оказалось много подростков, в том числе 10-летних русских детей.
А по показаниям свидетеля Щербакова, из числа советских граждан на предприятиях Круппа в районе города Бад-Лангензальц работали преимущественно подростки от 13 до 18 лет, причем заводы Круппа, по его словам, были "усеяны костями советских подростков и военнопленных".
Наравне со взрослыми дети загружали и разгружали вагоны, носили непомерные тяжести и сутками стояли за станками: "В нашем заводе мастер Гасель (ныне арестован) приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, он обливал их из шланга холодной водой, приводил в чувство и снова заставлял их работать".
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