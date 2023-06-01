https://ria.ru/20230601/detdom-1875601324.html
Матушкин рассказал о посещении тамбовскими депутатами подшефного детдома
Матушкин рассказал о посещении тамбовскими депутатами подшефного детдома - РИА Новости, 01.06.2023
Матушкин рассказал о посещении тамбовскими депутатами подшефного детдома
В День защиты детей депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили Тамбовский областной специализированный Дом... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:07
2023-06-01T17:07
2023-06-01T17:07
тамбовская область
тамбовская областная дума
тамбовская область
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В День защиты детей депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили Тамбовский областной специализированный Дом ребёнка, сообщает пресс-служба облдумы.Гости поздравили коллектив учреждения и его подопечных с праздником и, конечно же, подарили подарки - игрушки, манежи, батут, фрукты. Депутаты традиционно навещают по праздникам подшефное учреждение, стараются порадовать проживающих здесь малышей, узнают, требуется ли какая-то помощь.Как отметил Матушкин, уже двенадцать лет длится дружба регионального парламента и его подшефного учреждения, сотрудники которого окружают любовью и заботой детей, по воле судьбы оставшихся без родительского тепла и ласки. Сейчас в Доме ребенка находятся двадцать два малыша. Буквально на днях четверо из них обретут семью, отметила пресс-служба."Очень тепло становится на душе, когда узнаёшь, что у еще одного малыша появились мама и папа. В Доме ребенка трудятся необыкновенно чуткие и отзывчивые люди, которые многое делают для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Спасибо вам за это! Поздравляю всех с Днём защиты детей! Очень хочется пожелать, чтобы у каждого ребенка была любящая семья, чтобы детство у всех ребятишек было беззаботным и радостным, чтобы каждый ребенок был здоровым и счастливым. И в наших силах этому всячески помогать и способствовать!" - сказал Матушкин.В свою очередь, сотрудники Дома ребенка поблагодарили депутатов за внимание и заботу.
https://ria.ru/20230426/reshenie-1867869444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбовская областная дума, тамбовская область
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Тамбовская область
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В День защиты детей депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили Тамбовский областной специализированный Дом ребёнка, сообщает пресс-служба облдумы.
Гости поздравили коллектив учреждения и его подопечных с праздником и, конечно же, подарили подарки - игрушки, манежи, батут, фрукты. Депутаты традиционно навещают по праздникам подшефное учреждение, стараются порадовать проживающих здесь малышей, узнают, требуется ли какая-то помощь.
Как отметил Матушкин, уже двенадцать лет длится дружба регионального парламента и его подшефного учреждения, сотрудники которого окружают любовью и заботой детей
, по воле судьбы оставшихся без родительского тепла и ласки. Сейчас в Доме ребенка находятся двадцать два малыша. Буквально на днях четверо из них обретут семью, отметила пресс-служба.
«
"Очень тепло становится на душе, когда узнаёшь, что у еще одного малыша появились мама и папа. В Доме ребенка трудятся необыкновенно чуткие и отзывчивые люди, которые многое делают для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Спасибо вам за это! Поздравляю всех с Днём защиты детей! Очень хочется пожелать, чтобы у каждого ребенка была любящая семья, чтобы детство у всех ребятишек было беззаботным и радостным, чтобы каждый ребенок был здоровым и счастливым. И в наших силах этому всячески помогать и способствовать!" - сказал Матушкин.
В свою очередь, сотрудники Дома ребенка поблагодарили депутатов за внимание и заботу.
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