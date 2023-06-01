https://ria.ru/20230601/benzin-1875571365.html

Власти Белгородской области опровергли сообщения о нехватке бензина на АЗС

Власти Белгородской области опровергли сообщения о нехватке бензина на АЗС - РИА Новости, 01.06.2023

Власти Белгородской области опровергли сообщения о нехватке бензина на АЗС

Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский опроверг в Telegram-канале слухи о том, что из-за массовой эвакуации жителей бензина на автозаправках не... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:35

2023-06-01T15:35

2023-06-01T15:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский опроверг в Telegram-канале слухи о том, что из-за массовой эвакуации жителей бензина на автозаправках не хватает - по его словам, топлива достаточно. Утром в четверг началась и продолжается эвакуация жителей попавшего под массированный обстрел ВСУ Шебекинского городского округа. Многие уезжают на своих автомобилях, многих у границы города забирают друзья и знакомые водители. В областном правительстве пояснили журналистам, что жалоб на нехватку топлива на АЗС от водителей региона не поступало. Однако, по данным властей, в Telegram-каналах много "фейков и вбросов" на эту тему. "Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами по всей линейке – это и дизельное топливо, и все виды бензинового топлива – нет… (Топливо - ред.) в достаточных запасах. Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом всю нашу область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки", - сообщил Гладский. В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении Шебекино, попытка теракта была сорвана, нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, а противник, понеся потери, был отброшен.

https://ria.ru/20230531/deti-1875326872.html

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875525161.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины