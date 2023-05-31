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Северокорейская ракета пролетела без вреда для Сеула
Северокорейская ракета пролетела без вреда для Сеула - РИА Новости, 31.05.2023
Северокорейская ракета пролетела без вреда для Сеула
Ракета-носитель КНДР пролетела над Жёлтым морем, не затронув Сеул, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:36
2023-05-31T01:36
2023-05-31T02:12
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ракета-носитель КНДР пролетела над Жёлтым морем, не затронув Сеул, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных. "Военные Южной Кореи заявляют, что северокорейская ракета пролетела над Жёлтым морем и не затронула столичный регион Сеул", - говорится в сообщении. Ранее КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один - у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
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в мире, желтое море, япония, сеул
В мире, Желтое море, Япония, Сеул
Северокорейская ракета пролетела без вреда для Сеула
Рёнхап: Ракета КНДР пролетела над Жёлтым морем без вреда для Сеула