https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу - РИА Новости, 31.05.2023

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу

Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Воронежской области, который облил бензином и поджег жену и тещу, в результате чего обе женщины погибли, сообщила... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:37

2023-05-31T16:37

2023-05-31T16:37

происшествия

воронежская область

воронежский областной суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Воронежской области, который облил бензином и поджег жену и тещу, в результате чего обе женщины погибли, сообщила прокуратура региона. В отношении 68-летнего жителя Подгоренского района Владимира Екимова было возбуждено дело по статьям "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога" и "убийство двух лиц, а также лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом". "Как установлено судом, в мае 2022 года Екимов, находясь дома в Подгоренском районе в состоянии опьянения, из личной неприязни совершил убийство жены и тещи с особой жестокостью. Он облил последних бензином, а также помещение дома и поджег, осознавая при этом, что 86-летняя теща, являющаяся инвалидом II группы, пребывает в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении. Престарелая женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и погибла, ее дочь выбежала на улицу, но затем скончалась от ожогов в больнице. По данным прокуратуры, Екимов "категорически отрицал свою причастность к преступлениям". Приговор по делу Воронежский областной суд вынес 31 мая. "Приговором суда Екимову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения в виде 1 года 6 месяцев", - сообщает надзорное ведомство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875332062.html

https://ria.ru/20230531/sud-1875337098.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, воронежский областной суд, россия