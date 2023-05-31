https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу - РИА Новости, 31.05.2023
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу
Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Воронежской области, который облил бензином и поджег жену и тещу, в результате чего обе женщины погибли, сообщила... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:37
2023-05-31T16:37
2023-05-31T16:37
происшествия
воронежская область
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россия
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Воронежской области, который облил бензином и поджег жену и тещу, в результате чего обе женщины погибли, сообщила прокуратура региона. В отношении 68-летнего жителя Подгоренского района Владимира Екимова было возбуждено дело по статьям "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога" и "убийство двух лиц, а также лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом". "Как установлено судом, в мае 2022 года Екимов, находясь дома в Подгоренском районе в состоянии опьянения, из личной неприязни совершил убийство жены и тещи с особой жестокостью. Он облил последних бензином, а также помещение дома и поджег, осознавая при этом, что 86-летняя теща, являющаяся инвалидом II группы, пребывает в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении. Престарелая женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и погибла, ее дочь выбежала на улицу, но затем скончалась от ожогов в больнице. По данным прокуратуры, Екимов "категорически отрицал свою причастность к преступлениям". Приговор по делу Воронежский областной суд вынес 31 мая. "Приговором суда Екимову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения в виде 1 года 6 месяцев", - сообщает надзорное ведомство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875332062.html
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происшествия, воронежская область, воронежский областной суд, россия
Происшествия, Воронежская область, Воронежский областной суд, Россия
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, который сжег жену и тещу
Суд Воронежской области приговорил мужчину, который сжег жену и тещу, к 19 годам колонии
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости.
Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Воронежской области, который облил бензином и поджег жену и тещу, в результате чего обе женщины погибли, сообщила прокуратура
региона.
В отношении 68-летнего жителя Подгоренского района Владимира Екимова было возбуждено дело по статьям "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога" и "убийство двух лиц, а также лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом".
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"Как установлено судом, в мае 2022 года Екимов, находясь дома в Подгоренском районе в состоянии опьянения, из личной неприязни совершил убийство жены и тещи с особой жестокостью. Он облил последних бензином, а также помещение дома и поджег, осознавая при этом, что 86-летняя теща, являющаяся инвалидом II группы, пребывает в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.
Престарелая женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и погибла, ее дочь выбежала на улицу, но затем скончалась от ожогов в больнице. По данным прокуратуры, Екимов "категорически отрицал свою причастность к преступлениям". Приговор по делу Воронежский областной суд
вынес 31 мая.
"Приговором суда Екимову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения в виде 1 года 6 месяцев", - сообщает надзорное ведомство.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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