https://ria.ru/20230531/peregovory-1875208212.html

Путин проведет переговоры с президентом Эритреи

Путин проведет переговоры с президентом Эритреи - РИА Новости, 31.05.2023

Путин проведет переговоры с президентом Эритреи

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в России с официальным визитом, сообщили в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:07

2023-05-31T00:07

2023-05-31T02:21

в мире

эритрея

россия

эфиопия

владимир путин

сергей лавров

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

оон

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в России с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается, что политики обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Подготовка к переговорам двух лидеров Афеворки занимает пост главы государства с 1993 года и является первым и пока единственным президентом Эритреи, которая в мае того же года получила независимость от Эфиопии. Встреча Путина и президента Эритреи станет первой. Ей предшествовала поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эритрею в январе в рамках турне по странам Африки. Тогда у Лаврова состоялись переговоры с эритрейским президентом, они обсудили экономику, добычу полезных ископаемых, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, возможности морского и воздушного портов Массауа, а также российские предложения по развитию промышленности в Эритрее. В марте Лавров встретил в Сочи своего коллегу из Эритреи Османа Салеха. По итогам переговоров африканский политик подтвердил, что его страна настроена на развитие торговли и сотрудничества в сфере инвестиций с Москвой. Российский министр тогда также отметил, что обсудил подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который запланирован на июль в Санкт-Петербурге. Ранее глава МИД РФ выражал надежду, что Афеворки сможет принять участие в мероприятии. Отмена санкций против Эритреи Уверенность в том, что сотрудничество Москвы и Асмэры в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах будет возрастать и укрепляться, заявлял в интервью РИА Новости и посол Эритреи в России Петрос Цеггай. Он подчеркивал, что Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад. К слову, Эритрея с 2009 по 2018 годы находилась под санкциями СБ ООН, которые подразумевали оружейное эмбарго, замораживание активов и запрещали поездки в страну. Санкции были введены из-за поддержки, которую эритрейские власти оказывали вооруженным группам в Сомали, а также из-за приграничного конфликта в Джибути. После подписания мирного договора между Эритреей и Эфиопией, которые воевали в 1998-2000 годы, в СБ ООН была принята резолюция о снятии санкций с Асмэры. Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после подписания мирного соглашения между Эритреей и Эфиопией. В Москве отмечали, что отмена ограничительных мер укрепит диалог и безопасность в регионе. Указ об отмене санкций России против Эритреи Путин подписал в июле 2019 года. Позиция Эритреи по украинскому вопросу Что касается политического трека, Эритрея ранее осудила санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине. Глава МИД Салех говорил, что от этих санкций пострадают в первую очередь страны Африканского Рога, потому что ограничительные меры нарушили поставки российского продовольствия в африканские страны. При голосовании в ГА ООН по резолюциям, осуждающим действия России в кризисе вокруг Украины, Эритрея воздерживается. Асмэра голосовала против исключения России из СПЧ ООН.

https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859788335.html

https://ria.ru/20230527/afrika-1874504961.html

https://ria.ru/20230518/afrika-1872629692.html

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в мире, эритрея, россия, эфиопия, владимир путин, сергей лавров, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), оон