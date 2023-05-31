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Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе, заявили в Норвегии - РИА Новости, 31.05.2023
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17:26 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/nato-1875381628.html
Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе, заявили в Норвегии
Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе, заявили в Норвегии - РИА Новости, 31.05.2023
Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе, заявили в Норвегии
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее и до саммита альянса в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила в среду на брифинге... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:26
2023-05-31T17:26
в мире
швеция
нато
норвегия
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ЦЮРИХ, 31 мая – РИА Новости. Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее и до саммита альянса в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила в среду на брифинге министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд. "Швеция должна стать полноправным членом НАТО как можно скорее и до саммита в Вильнюсе в июле. С объединением Северного региона в НАТО альянс станет еще сильнее", - заявила Хюитфельд. Она также сообщила, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем будет присутствовать на неформальной встрече глав МИД стран НАТО, которая проходит в Осло с 31 мая по 1 июня. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, швеция, нато, норвегия
В мире, Швеция, НАТО, Норвегия
Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе, заявили в Норвегии

Глава МИД Норвегии Хюитфельд: Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 31 мая – РИА Новости. Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее и до саммита альянса в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила в среду на брифинге министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.
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"Швеция должна стать полноправным членом НАТО как можно скорее и до саммита в Вильнюсе в июле. С объединением Северного региона в НАТО альянс станет еще сильнее", - заявила Хюитфельд.
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Она также сообщила, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем будет присутствовать на неформальной встрече глав МИД стран НАТО, которая проходит в Осло с 31 мая по 1 июня.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
 
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