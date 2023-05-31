https://ria.ru/20230531/moskva-1875166408.html
Ефимов: бот Портала поставщиков помог заказчикам сэкономить на госзакупках
Ефимов: бот Портала поставщиков помог заказчикам сэкономить на госзакупках - РИА Новости, 31.05.2023
Ефимов: бот Портала поставщиков помог заказчикам сэкономить на госзакупках
Торговый бот, внедренный в октябре прошлого года на Портале поставщиков, помог заказчикам сэкономить более двух миллиардов рублей по госконтрактам, сообщил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:18
2023-05-31T14:18
2023-05-31T14:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Торговый бот, внедренный в октябре прошлого года на Портале поставщиков, помог заказчикам сэкономить более двух миллиардов рублей по госконтрактам, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."После запуска торгового бота пользователи Портала поставщиков применили его в 36,8 тысячи котировочных сессий, по итогам которых заключены госконтракты на сумму 3,6 миллиарда рублей. Снижение начальной цены в таких закупках позволило заказчикам сэкономить 2,1 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Во время котировочных сессий поставщики конкурируют, постепенно снижая цену контракта. Подключая торговый бот, поставщик указывает сумму, до которой готов снизить цену за продукцию во время проведения сессии. Автоматический сервис позволяет предпринимателям экономить время, участвуя сразу в нескольких закупках на портале и сохраняя высокий уровень конкуренции. В свою очередь, заказчик получает возможность осуществить закупку по максимально низкой цене, уточняется в сообщении.По данным столичного департамента по конкурентной политике, сегодня Портал поставщиков обеспечивает потребности более 55 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России. На ресурсе работает свыше 300 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог предлагаемой продукции включает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Торговый бот, внедренный в октябре прошлого года на Портале поставщиков, помог заказчикам сэкономить более двух миллиардов рублей по госконтрактам, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"После запуска торгового бота пользователи Портала поставщиков применили его в 36,8 тысячи котировочных сессий, по итогам которых заключены госконтракты на сумму 3,6 миллиарда рублей. Снижение начальной цены в таких закупках позволило заказчикам сэкономить 2,1 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения
Во время котировочных сессий поставщики конкурируют, постепенно снижая цену контракта. Подключая торговый бот, поставщик указывает сумму, до которой готов снизить цену за продукцию во время проведения сессии. Автоматический сервис позволяет предпринимателям экономить время, участвуя сразу в нескольких закупках на портале и сохраняя высокий уровень конкуренции. В свою очередь, заказчик получает возможность осуществить закупку по максимально низкой цене, уточняется в сообщении.
По данным столичного департамента по конкурентной политике, сегодня Портал поставщиков обеспечивает потребности более 55 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России
. На ресурсе работает свыше 300 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог предлагаемой продукции включает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.