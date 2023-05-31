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Глава Хорватии резко отреагировал на украинский националистический лозунг
Глава Хорватии резко отреагировал на украинский националистический лозунг - РИА Новости, 31.05.2023
Глава Хорватии резко отреагировал на украинский националистический лозунг
Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против употребления националистического приветствия "Слава Украине", передает Хорватское радио и телевидение. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:58
2023-05-31T19:58
2023-05-31T20:34
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БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против употребления националистического приветствия "Слава Украине", передает Хорватское радио и телевидение. "Между "За дом готовы!" (приветствие хорватских усташей-нацистов, официально запрещено. — Прим. ред.) и "Слава Украине" нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли", — сказал он.Миланович также сравнил этот лозунг с немецким Sieg Heil! (нацистское приветствие. — Прим. ред. ) и заявил, что не хочет его слышать на хорватской территории. Как отметил глава государства, некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, привыкли к таким выражения из-за собственной неграмотности. Сам хорватский лидер, по его словам, выступает против этого.
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хорватия, канада, в мире, зоран миланович, украина
Хорватия, Канада, В мире, Зоран Миланович, Украина
Глава Хорватии резко отреагировал на украинский националистический лозунг
Президент Хорватии Миланович выступил против употребления лозунга "Слава Украине" в стране