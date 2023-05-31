https://ria.ru/20230531/kishinev-1875301489.html
Россия будет внимательно следить за новостями из Кишинева, заявил Песков
Россия будет внимательно следить за новостями из Кишинева, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2023
Россия будет внимательно следить за новостями из Кишинева, заявил Песков
В Москве будут внимательно следить за новостями и риторикой из Кишинева с европейского саммита, но не считают его полноценным без диалога с РФ, заявил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:20
2023-05-31T13:20
2023-05-31T13:20
в мире
россия
кишинев
европа
дмитрий песков
майя санду
молдавия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Москве будут внимательно следить за новостями и риторикой из Кишинева с европейского саммита, но не считают его полноценным без диалога с РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева, будем следит за той риторикой, которая будет там доминировать. Вместе с тем, скажем так, говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что РФ будет внимательно следить за новостями из Кишинева. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Как сообщил вице-премьер, глава МИД Нику Попеску, приезд на саммит подтвердили лидеры 48 стран. Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Небо в Молдавии будет открыто с 31 мая по 2 июня только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите Европейского политического сообщества.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кишинев, европа, дмитрий песков, майя санду, молдавия
В мире, Россия, Кишинев, Европа, Дмитрий Песков, Майя Санду, Молдавия
Россия будет внимательно следить за новостями из Кишинева, заявил Песков
Песков заявил, что Россия будет внимательно следить за новостями и риторикой из Кишинева