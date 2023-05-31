https://ria.ru/20230531/fond-1875425075.html

В Пензе открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

В Пензе открыли филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023

В Пензе открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в среду в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T22:12

2023-05-31T22:12

2023-05-31T22:12

пензенская область

пенза

олег мельниченко

россия

афганистан

владимир путин

пензенская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/15/1509541588_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f99911c9c16f2502dabb7585150c5789.jpg

ПЕНЗА, 31 мая - РИА Новости. Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в среду в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Олег Мельниченко на открытии филиала отметил, что основной целью организации является персональное социальное сопровождение участников, ветеранов специальной военной операции и их семей, а также содействие в получении государственной помощи. По его словам, подготовка к открытию пензенского филиала заняла меньше двух месяцев. "Сегодня мы сделали первый шаг на пути выполнения поручения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о том, чтобы в кратчайшие сроки такие филиалы были созданы на территории всех субъектов РФ. Это уникальный фонд - никогда в России подобного не создавалось - ни после Великой Отечественной войны, ни после войны в Афганистане, ни после Чеченской кампании. Это первый опыт системной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей... Региональный фонд возглавила Ольга Борисовна Клейменова. Это человек, который знает, что такое потери - у неё погиб сын. Думаю, что именно такой человек будет неравнодушно подходить к работе с ветеранами спецоперации и членами их семей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Глава региона отметил, что перед фондом стоит основная задача, чтобы ни один член семьи участника специальной военной операции, ни один ветеран СВО не остались бы без поддержки государства. "Для наших бойцов СВО и их семей было необходимо такое место, в котором они могут получить помощь в режиме одного окна, поддержу и даже просто с пользой провести время. Теперь оно есть в Пензе на улице Попова, 36. Помимо реабилитационных кабинетов и комнат психологической помощи, разместили здесь библиотеку, игровую комнату, помещения для проведения мероприятий, работает и прокат технических средств реабилитации. Мы уже обучили 23 специалиста, за которыми закрепим конкретные семьи. Планируем, что до конца года в филиале будут работать 90 координаторов, которые станут "проводниками" наших защитников и их родных. Здесь также работают сотрудники МФЦ", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Уточняется, что комплексную помощь можно получить не только в режиме одного окна, но и через телефон - мобильное приложение успешно протестировано. В пресс-службе добавили, что Мельниченко также провел встречу с участниками специальной военной операции, членами семей военнослужащих и представителями общественных организаций, обсуждался вопрос реабилитации военнослужащих и ветеранов. "Губернатор обратил внимание на необходимость отдельных палат для инвалидов. В настоящее время рассматривается возможность создания реабилитационного центра в санатории имени Володарского в Ахунах. На его базе должны быть предусмотрены все виды помощи – от психологической поддержки до протезирования", - говорится в сообщении. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230425/soglasheniya-1867610087.html

пенза

россия

афганистан

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенза, олег мельниченко, россия, афганистан, владимир путин, пензенская область