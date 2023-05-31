https://ria.ru/20230531/elektrosamokaty-1875221499.html

В России хотят запретить электросамокаты на пешеходных улицах, пишут СМИ

В России хотят запретить электросамокаты на пешеходных улицах, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

В России хотят запретить электросамокаты на пешеходных улицах, пишут СМИ

Проезд прокатных электросамокатов хотят запретить по пешеходным улицам в России, а их скорость предлагают ограничить до 15 километров в час, пишет газета... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T05:43

2023-05-31T05:43

2023-05-31T05:43

общество

россия

александр якубовский

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проезд прокатных электросамокатов хотят запретить по пешеходным улицам в России, а их скорость предлагают ограничить до 15 километров в час, пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение руководителя рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского в адрес МВД и Минтранса. Как следует из письма, депутаты предлагают ограничить скорость на уровне программного обеспечения. Кроме того, они хотят запретить несовершеннолетним пользоваться таким электросамокатами. Аналогичные меры предлагаются для доставщиков товаров на дом, использующих электровелосипеды. "Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ (средствами индивидуальной мобильности - ред.) - ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 километров в час", - приводит газета слова Якубовского. По его словам, необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а "не попыток увернуться от летящих электросамокатов". В октябре прошлого года правительство РФ утвердило изменения в ПДД, касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах. Так, с 1 марта 2023 года появился новый термин - "средство индивидуальной мобильности", который включает в себя электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства. Максимальная скорость для такого вида транспорта - до 25 километров в час, а его масса не должна превышать 35 килограммов. В апреле комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщал, что четыре кикшеринговые компании подписали с городскими властями соглашения об использовании электросамокатов, которые ограничивают их скорость и зоны катания. Такие соглашения подписываются в Петербурге с 2021 года для обеспечения безопасности пешеходов и водителей самокатов, а также для регулирования правил их использования. Так, максимальная скорость движения электросамокатов в городе не может превышать 20 километров час. Также введено обязательное ограничение скорости до 15 километров в час на территории Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов Петербурга. В мае член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин заявлял РИА Новости, что штрафы за нарушение ПДД водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за подобное правонарушение не соответствует современным реалиям. Он также предлагал создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения. Шейкин также считает, что пользователи электросамокатов должны проходить подготовку и обучение, их необходимо признать водителями. Парламентарий, помимо этого, предложил обязать компании кикшеринга технически ограничить скорость электросамокатов в парках до 10 километров в час.

https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870746211.html

https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html

https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html

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общество, россия, александр якубовский