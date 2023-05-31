https://ria.ru/20230531/avariya-1875369810.html
В ДТП в Крыму погибли три человека
В ДТП в Крыму погибли три человека - РИА Новости, 31.05.2023
В ДТП в Крыму погибли три человека
Три человека погибли и один ранен в результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное, сообщила... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:40
2023-05-31T16:40
2023-05-31T16:41
происшествия
авто
renault logan
renault clio
renault s.a
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Три человека погибли и один ранен в результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым. ДТП произошло около 14.30 в среду на автодороге Симферополь-Алушта, на горной части дороги в районе села Перевальное. "В результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем Газель водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель Газели получили травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в полиции. Пассажир автомобиля Газель доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, авто, renault logan, renault clio, renault s.a
Происшествия, Авто, Renault Logan, Renault Clio, Renault S.A
В ДТП в Крыму погибли три человека
В ДТП на горной трассе в Крыму погибли три человека