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В ДТП в Крыму погибли три человека - РИА Новости, 31.05.2023
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16:40 31.05.2023 (обновлено: 16:41 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/avariya-1875369810.html
В ДТП в Крыму погибли три человека
В ДТП в Крыму погибли три человека - РИА Новости, 31.05.2023
В ДТП в Крыму погибли три человека
Три человека погибли и один ранен в результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное, сообщила... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:40
2023-05-31T16:41
происшествия
авто
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renault clio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Три человека погибли и один ранен в результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым. ДТП произошло около 14.30 в среду на автодороге Симферополь-Алушта, на горной части дороги в районе села Перевальное. "В результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем Газель водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель Газели получили травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в полиции. Пассажир автомобиля Газель доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.
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происшествия, авто, renault logan, renault clio, renault s.a
Происшествия, Авто, Renault Logan, Renault Clio, Renault S.A
В ДТП в Крыму погибли три человека

В ДТП на горной трассе в Крыму погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Три человека погибли и один ранен в результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.
ДТП произошло около 14.30 в среду на автодороге Симферополь-Алушта, на горной части дороги в районе села Перевальное.
"В результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем Газель водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель Газели получили травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в полиции.
Пассажир автомобиля Газель доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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