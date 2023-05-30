https://ria.ru/20230530/zaderzhanie-1875069151.html
Появилось видео с украинкой, хотевшей вывезти сирот из Херсонской области
Появилось видео с украинкой, хотевшей вывезти сирот из Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2023
Появилось видео с украинкой, хотевшей вывезти сирот из Херсонской области
Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию – в итоге ее депортировали, сообщил РИА... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:22
2023-05-30T14:22
2023-05-30T15:53
специальная военная операция на украине
россия
германия
херсонская область
украина
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 мая – РИА Новости. Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию – в итоге ее депортировали, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. По его словам, женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, связанного со Службой безопасности Украины. "Я, Гуруля Ольга Петровна, 10.01.1990 года рождения, [прибыла в Россию] с целью по просьбе волонтёра Анастасии взять опекунство над двумя детьми, которые находятся в Геническе (Херсонская область). <…> Анастасия просила оформить в письменном виде опекунство на этих детей и вывезти их в Германию", - рассказала задержанная на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Гуруля призналась, что не является родственницей детей, которых она планировала вывезти за границу, и не знакома с ними. По ее словам, полностью профинансировала задание та самая "волонтёр Анастасия". "[Волонтёр Анастасия] давала подсказки, говорила, чтобы номера, которые есть в телефоне и переписку, чтобы я перед въездом в Россию я поудаляла", - призналась женщина. По её словам, согласно полученным инструкциям, Гуруля назвала на границе целью своего приезда в Россию "получить гражданство РФ и жильё". "Анастасия говорила, что меня должны встретить [в аэропорту Домодедово]", - сказала Гуруля, пояснив, что имена и номера телефонов людей, которые должны были встретить её в аэропорту, ей неизвестны. Задержанная сообщила силовикам, что после оформления опекунства она должна была следовать далее в Киев и оттуда в Германию. "Я предполагаю, что детей могли оставить в Киеве, а может быть, в Германии. <…> После того, как я вывезу их из Херсонской области, они мне скажут точно, что будет дальше с этими детьми", - сказала она. На видео также зафиксирована беседа Гурули с одним из организаторов операции по незаконному вывозу детей, которую она называет "Екатериной". Гуруля сообщила "Екатерине", что она задержана, находится под стражей и далее должна быть депортирована в Белоруссию. "Ничего страшного… мы вас оттуда заберем и отвезем в другой… другой момент, главное, чтобы с вами было все нормально", - ответила "Екатерина" на вопрос Гурули, что ей надо будет делать после депортации. Судя по словам Гурули, произнесенным в ходе телефонного разговора с "Екатериной", инструкции, что говорить российским властям о цели своего приезда, она получала в Польше. "Я сказала, что я еду за ребенком <…> Сначала я сказала, как сказали мне в Польше, чтобы я не говорила, что за детьми еду. <…> Я сказала, что, возможно, [планируется вывезти] еще троих детей", - сообщила Гуруля "Екатерине". По словам источника в российских силовых структурах, при участии фонда Save Ukraine планировался вывоз за границу нескольких десятков детей. "Конечная цель поездки Гурули – вывезти детей в Германию, Мюнстер, и передать неизвестным людям за денежное вознаграждение. <…> По нашим данным, такая схема вывоза должна была обеспечить похищение нескольких десятков детей одновременно", - сказал собеседник агентства. "Этот фонд выполняет роль очередного информационного тарана против России и якобы профессионально решает вопросы вывоза детей с освобожденных территорий бывшей Украины. Запад под это выделяет большие гранты, а тема "депортации детей" стала одной из топовых в зарубежных СМИ. Красивая для Запада картинка "спасения детей" могла бы неизвестно чем закончиться для самих детей с такими "опекунами". Фактически, это организованный киднеппинг международного уровня. Лишь бы очернить Россию новой выдумкой", - полагает источник. В итоге, по его словам, Гурулю после проверки и проведенной беседы депортировали.
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873309258.html
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Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов
Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов
2023-05-30T14:22
true
PT4M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, херсонская область , украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Херсонская область , Украина, Происшествия
Появилось видео с украинкой, хотевшей вывезти сирот из Херсонской области
Задержанная пограничниками украинка собиралась вывезти сирот из Геническа в Германию
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 мая – РИА Новости. Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию – в итоге ее депортировали, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.
По его словам, женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, связанного со Службой безопасности Украины.
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"Я, Гуруля Ольга Петровна, 10.01.1990 года рождения, [прибыла в Россию] с целью по просьбе волонтёра Анастасии взять опекунство над двумя детьми, которые находятся в Геническе (Херсонская область). <…> Анастасия просила оформить в письменном виде опекунство на этих детей и вывезти их в Германию", - рассказала задержанная на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Гуруля призналась, что не является родственницей детей, которых она планировала вывезти за границу, и не знакома с ними. По ее словам, полностью профинансировала задание та самая "волонтёр Анастасия".
"[Волонтёр Анастасия] давала подсказки, говорила, чтобы номера, которые есть в телефоне и переписку, чтобы я перед въездом в Россию я поудаляла", - призналась женщина.
По её словам, согласно полученным инструкциям, Гуруля назвала на границе целью своего приезда в Россию "получить гражданство РФ и жильё".
"Анастасия говорила, что меня должны встретить [в аэропорту Домодедово]", - сказала Гуруля, пояснив, что имена и номера телефонов людей, которые должны были встретить её в аэропорту, ей неизвестны.
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Задержанная сообщила силовикам, что после оформления опекунства она должна была следовать далее в Киев и оттуда в Германию.
«
"Я предполагаю, что детей могли оставить в Киеве, а может быть, в Германии. <…> После того, как я вывезу их из Херсонской области, они мне скажут точно, что будет дальше с этими детьми", - сказала она.
На видео также зафиксирована беседа Гурули с одним из организаторов операции по незаконному вывозу детей, которую она называет "Екатериной".
Гуруля сообщила "Екатерине", что она задержана, находится под стражей и далее должна быть депортирована в Белоруссию.
"Ничего страшного… мы вас оттуда заберем и отвезем в другой… другой момент, главное, чтобы с вами было все нормально", - ответила "Екатерина" на вопрос Гурули, что ей надо будет делать после депортации.
Судя по словам Гурули, произнесенным в ходе телефонного разговора с "Екатериной", инструкции, что говорить российским властям о цели своего приезда, она получала в Польше.
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"Я сказала, что я еду за ребенком <…> Сначала я сказала, как сказали мне в Польше, чтобы я не говорила, что за детьми еду. <…> Я сказала, что, возможно, [планируется вывезти] еще троих детей", - сообщила Гуруля "Екатерине".
По словам источника в российских силовых структурах, при участии фонда Save Ukraine планировался вывоз за границу нескольких десятков детей.
"Конечная цель поездки Гурули – вывезти детей в Германию, Мюнстер, и передать неизвестным людям за денежное вознаграждение. <…> По нашим данным, такая схема вывоза должна была обеспечить похищение нескольких десятков детей одновременно", - сказал собеседник агентства.
"Этот фонд выполняет роль очередного информационного тарана против России и якобы профессионально решает вопросы вывоза детей с освобожденных территорий бывшей Украины. Запад под это выделяет большие гранты, а тема "депортации детей" стала одной из топовых в зарубежных СМИ. Красивая для Запада картинка "спасения детей" могла бы неизвестно чем закончиться для самих детей с такими "опекунами". Фактически, это организованный киднеппинг международного уровня. Лишь бы очернить Россию новой выдумкой", - полагает источник.
В итоге, по его словам, Гурулю после проверки и проведенной беседы депортировали.
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