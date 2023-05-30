https://ria.ru/20230530/yadernoe-1875200771.html

МАГАТЭ следит за использованием ядерных материалов на Украине

МАГАТЭ следит за использованием ядерных материалов на Украине - РИА Новости, 30.05.2023

МАГАТЭ следит за использованием ядерных материалов на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит, чтоб ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:33

2023-05-30T22:33

2023-05-30T22:33

украина

рафаэль гросси

магатэ

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ООН, 30 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит, чтоб ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "В дополнение к нашей работе по ядерной безопасности мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерного материала в военных целях", - заявил Гросси, выступая в СБ ООН. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230530/nato-1875070301.html

https://ria.ru/20230507/magate-1870344311.html

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украина, рафаэль гросси, магатэ, оон, в мире