https://ria.ru/20230530/tekhnologii-1875124718.html
Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий - РИА Новости, 30.05.2023
Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
Новгородская область готова работать с коллегами из Архангельской области в сфере высоких технологий, рассказал глава региона Андрей Никитин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:49
2023-05-30T16:49
2023-05-30T17:11
новгородская область
архангельская область
андрей никитин (политик)
александр цыбульский
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Новгородская область готова работать с коллегами из Архангельской области в сфере высоких технологий, рассказал глава региона Андрей Никитин. Как отмечает пресс-служба губернатора, Никитин вместе с главой Архангельской области Александром Цыбульским посетили объекты социальной сферы в Архангельске и подписали соглашение о сотрудничестве."В сентябре Новгородская область готовится принимать федеральный чемпионат высоких технологий. Наш сегмент – это профессии будущего, специальности завтрашнего дня, для которых пока ещё не написаны профессиональные стандарты. Они будут формироваться на новгородской земле. Мы гордимся этим и готовы работать с коллегами из Архангельской области в этой сфере", - рассказал Никитин. Новгородская область определена площадкой для финала Национального чемпионата высоких технологий. Он пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября на базе фонда ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в финале чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд.
https://ria.ru/20230530/onkobolnye-1875121853.html
https://ria.ru/20230526/soobschenie-1874315977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, архангельская область, андрей никитин (политик), александр цыбульский, россия
Новгородская область, Архангельская область, Андрей Никитин (политик), Александр Цыбульский, Россия
Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
Никитин: Новгородская область готова работать с Архангельской в сфере высоких технологий