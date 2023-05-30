https://ria.ru/20230530/tekhnologii-1875124718.html

Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий - РИА Новости, 30.05.2023

Никитин и Цыбульский обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

Новгородская область готова работать с коллегами из Архангельской области в сфере высоких технологий, рассказал глава региона Андрей Никитин. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:49

2023-05-30T16:49

2023-05-30T17:11

новгородская область

архангельская область

андрей никитин (политик)

александр цыбульский

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Новгородская область готова работать с коллегами из Архангельской области в сфере высоких технологий, рассказал глава региона Андрей Никитин. Как отмечает пресс-служба губернатора, Никитин вместе с главой Архангельской области Александром Цыбульским посетили объекты социальной сферы в Архангельске и подписали соглашение о сотрудничестве."В сентябре Новгородская область готовится принимать федеральный чемпионат высоких технологий. Наш сегмент – это профессии будущего, специальности завтрашнего дня, для которых пока ещё не написаны профессиональные стандарты. Они будут формироваться на новгородской земле. Мы гордимся этим и готовы работать с коллегами из Архангельской области в этой сфере", - рассказал Никитин. Новгородская область определена площадкой для финала Национального чемпионата высоких технологий. Он пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября на базе фонда ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в финале чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд.

https://ria.ru/20230530/onkobolnye-1875121853.html

https://ria.ru/20230526/soobschenie-1874315977.html

новгородская область

архангельская область

россия

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Владимир Лаврентьев

новгородская область, архангельская область, андрей никитин (политик), александр цыбульский, россия