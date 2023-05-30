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Умер актер Николай Шатохин - РИА Новости, 30.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:49 30.05.2023 (обновлено: 17:58 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/shatokhin-1875124421.html
Умер актер Николай Шатохин
Умер актер Николай Шатохин - РИА Новости, 30.05.2023
Умер актер Николай Шатохин
Российский актер Николай Шатохин умер на 63-м году жизни, сообщила Ксения Зорина в своей соцсети. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:49
2023-05-30T17:58
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский актер Николай Шатохин умер на 63-м году жизни, сообщила Ксения Зорина в своей соцсети.&quot;Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — &quot;Чувствительном милиционере&quot; Киры Муратовой и &quot;Трудно первые сто лет&quot; Виктора Аристова&quot;, — написала она.Сообщается, что артист умер в больнице, его похороны пройдут 1 июня.Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989 году окончил ГИТИС. В 1989-1992 годах служил в Московском ТЮЗе. Наиболее известен по ролям в сериалах "Каменская", "Склифосовский", "Восьмидесятые", а также по фильмам "Лекарство от смерти", "Куприн" и "Довлатов".
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новости культуры, гитис, кира муратова, самара
Культура, Новости культуры, ГИТИС, Кира Муратова, Самара
Умер актер Николай Шатохин

Актер Николай Шатохин, сыгравший в сериалах "Каменская" и "Склифосовский", умер в 62 года

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктер Николай Шатохин
Актер Николай Шатохин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актер Николай Шатохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский актер Николай Шатохин умер на 63-м году жизни, сообщила Ксения Зорина в своей соцсети.
«

"Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — "Чувствительном милиционере" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова", — написала она.

Сообщается, что артист умер в больнице, его похороны пройдут 1 июня.
Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989 году окончил ГИТИС. В 1989-1992 годах служил в Московском ТЮЗе. Наиболее известен по ролям в сериалах "Каменская", "Склифосовский", "Восьмидесятые", а также по фильмам "Лекарство от смерти", "Куприн" и "Довлатов".
 
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