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Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета - РИА Новости, 30.05.2023
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Тверская область
 
16:29 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/rudenya-1875118581.html
Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета
Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета - РИА Новости, 30.05.2023
Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета
Тверской области в 2022 году удалось сохранить многолетнюю тенденцию увеличения доходов областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:29
2023-05-30T16:29
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 мая - РИА Новости. Тверской области в 2022 году удалось сохранить многолетнюю тенденцию увеличения доходов областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Отчет об исполнении в 2022 году регионального бюджета рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.В прошлом году доходы региональной казны обеспечены в объеме 105,4 миллиарда рублей. При этом увеличились поступления по основным видам налогов."Мы также активно работаем над снижением уровня государственного долга Тверской области. При этом весь госдолг представлен бюджетными финансами, никаких коммерческих средств мы не привлекаем. Более, чем на 20% сократились расходы на обслуживание госдолга. Это позволило направить дополнительные средства на решение социальных задач, модернизацию инфраструктуры", – отметил Руденя.Наибольшие объемы расходов в 2022 году выделены на сферы здравоохранения, социальной защиты и демографии, дорожного хозяйства: это свыше 5 миллиардов рублей по каждому направлению. Расходы на реализацию в 2022 году в регионе 12 национальных проектов равны 20,2 миллиарда рублей.Значительный объем областных средств в прошлом году (более 12,5 миллиарда рублей) выделен на социальную поддержку жителей, включая семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Так, обеспечено предоставление бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, расширен подарочный набор для новорожденного.Увеличились расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) – до 10,7 миллиарда рублей. Программа нацелена на ввод в строй крупных объектов в здравоохранении, образовании, ЖКХ, дорожном хозяйстве, туризме и других отраслях.В 2022 году по АИП реализовано 13 проектов по газификации. В том числе, проложено свыше 140 километров газовых сетей в 10 муниципалитетах. Открыто два детских сада – в Твери и Вышнем Волочке. Модернизирована нитка водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230526/predprinimateli-1874368869.html
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 30 мая - РИА Новости. Тверской области в 2022 году удалось сохранить многолетнюю тенденцию увеличения доходов областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Отчет об исполнении в 2022 году регионального бюджета рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.
В прошлом году доходы региональной казны обеспечены в объеме 105,4 миллиарда рублей. При этом увеличились поступления по основным видам налогов.
"Мы также активно работаем над снижением уровня государственного долга Тверской области. При этом весь госдолг представлен бюджетными финансами, никаких коммерческих средств мы не привлекаем. Более, чем на 20% сократились расходы на обслуживание госдолга. Это позволило направить дополнительные средства на решение социальных задач, модернизацию инфраструктуры", – отметил Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области
26 мая, 15:19
Наибольшие объемы расходов в 2022 году выделены на сферы здравоохранения, социальной защиты и демографии, дорожного хозяйства: это свыше 5 миллиардов рублей по каждому направлению. Расходы на реализацию в 2022 году в регионе 12 национальных проектов равны 20,2 миллиарда рублей.
Значительный объем областных средств в прошлом году (более 12,5 миллиарда рублей) выделен на социальную поддержку жителей, включая семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Так, обеспечено предоставление бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, расширен подарочный набор для новорожденного.
Увеличились расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) – до 10,7 миллиарда рублей. Программа нацелена на ввод в строй крупных объектов в здравоохранении, образовании, ЖКХ, дорожном хозяйстве, туризме и других отраслях.
В 2022 году по АИП реализовано 13 проектов по газификации. В том числе, проложено свыше 140 километров газовых сетей в 10 муниципалитетах. Открыто два детских сада – в Твери и Вышнем Волочке. Модернизирована нитка водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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