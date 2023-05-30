https://ria.ru/20230530/rudenya-1875118581.html

Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета

Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета - РИА Новости, 30.05.2023

Руденя: Тверская область сохранила тенденцию увеличения доходов бюджета

Тверской области в 2022 году удалось сохранить многолетнюю тенденцию увеличения доходов областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:29

2023-05-30T16:29

2023-05-30T16:29

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 30 мая - РИА Новости. Тверской области в 2022 году удалось сохранить многолетнюю тенденцию увеличения доходов областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Отчет об исполнении в 2022 году регионального бюджета рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.В прошлом году доходы региональной казны обеспечены в объеме 105,4 миллиарда рублей. При этом увеличились поступления по основным видам налогов."Мы также активно работаем над снижением уровня государственного долга Тверской области. При этом весь госдолг представлен бюджетными финансами, никаких коммерческих средств мы не привлекаем. Более, чем на 20% сократились расходы на обслуживание госдолга. Это позволило направить дополнительные средства на решение социальных задач, модернизацию инфраструктуры", – отметил Руденя.Наибольшие объемы расходов в 2022 году выделены на сферы здравоохранения, социальной защиты и демографии, дорожного хозяйства: это свыше 5 миллиардов рублей по каждому направлению. Расходы на реализацию в 2022 году в регионе 12 национальных проектов равны 20,2 миллиарда рублей.Значительный объем областных средств в прошлом году (более 12,5 миллиарда рублей) выделен на социальную поддержку жителей, включая семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Так, обеспечено предоставление бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, расширен подарочный набор для новорожденного.Увеличились расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) – до 10,7 миллиарда рублей. Программа нацелена на ввод в строй крупных объектов в здравоохранении, образовании, ЖКХ, дорожном хозяйстве, туризме и других отраслях.В 2022 году по АИП реализовано 13 проектов по газификации. В том числе, проложено свыше 140 километров газовых сетей в 10 муниципалитетах. Открыто два детских сада – в Твери и Вышнем Волочке. Модернизирована нитка водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, пояснили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя