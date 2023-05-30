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МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Сырского - РИА Новости, 30.05.2023
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17:17 30.05.2023 (обновлено: 17:29 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/rozysk-1875136976.html
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Сырского
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Сырского - РИА Новости, 30.05.2023
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Сырского
МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:17
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россия
украина
александр сырский
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Сырского. Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.
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россия, украина, александр сырский, безопасность
Россия, Украина, Александр Сырский, Безопасность
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Сырского

МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского

© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Сырского. Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.
© МВД РоссииИнформация о розыске Александра Сырского, опубликованная на сайте МВД России
Информация о розыске Александра Сырского, опубликованная на сайте МВД России
© МВД России
Информация о розыске Александра Сырского, опубликованная на сайте МВД России
 
РоссияУкраинаАлександр СырскийБезопасность
 
 
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