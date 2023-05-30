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Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:51
2023-05-30T08:51
2023-05-30T09:07
москва
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека.Ранее Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Они выясняют обстоятельства случившегося."По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", - написал мэр.Также Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2023-05-30T08:51
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, сергей собянин, видео
Москва, Происшествия, Сергей Собянин
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве
Мэр Москвы Собянин: никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал