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Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве

Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023

Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:51

2023-05-30T08:51

2023-05-30T09:07

москва

происшествия

сергей собянин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека.Ранее Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Они выясняют обстоятельства случившегося."По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", - написал мэр.Также Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, сергей собянин, видео