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Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
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08:51 30.05.2023 (обновлено: 09:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/postradavshie-1874968564.html
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:51
2023-05-30T09:07
москва
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека.Ранее Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Они выясняют обстоятельства случившегося.&quot;По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте&quot;, - написал мэр.Также Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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москва, происшествия, сергей собянин, видео
Москва, Происшествия, Сергей Собянин
Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека.
2023-05-30T08:51
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Два человека обратились за медпомощью после инцидента с БПЛА в Москве

Мэр Москвы Собянин: никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека.
Ранее Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Они выясняют обстоятельства случившегося.
«

"По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", - написал мэр.

Также Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
 
МоскваПроисшествияСергей Собянин
 
 
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