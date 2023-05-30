https://ria.ru/20230530/polozhenie-1875189870.html

Кадыров после атаки БПЛА призвал ввести военное положение в России

Кадыров после атаки БПЛА призвал ввести военное положение в России - РИА Новости, 30.05.2023

Кадыров после атаки БПЛА призвал ввести военное положение в России

В России нужно ввести военное положение после утренней атаки украинских беспилотников на Москву, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:55

2023-05-30T20:55

2023-05-30T22:21

специальная военная операция на украине

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рамзан кадыров

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в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В России нужно ввести военное положение после утренней атаки украинских беспилотников на Москву, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Необходимо <...> использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку (украинскую власть. — Прим. ред.)", — отметил он.По мнению чеченского лидера, сегодняшний налет дронов не имеет тактического, стратегического или психологического смысла, а нацелен лишь на привлечение внимания после крупных поражений ВСУ "на земле".Кадыров призвал перестать использовать формулировку "украинские военные" и называть их и политиков в Киеве террористами, поскольку они используют террористические методы. Кроме того, он предложил использовать против них жесткие меры."Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России", — добавил глава Чечни.Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них сбили в Подмосковье, еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они отклонились от намеченных целей. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875115216.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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москва

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