https://ria.ru/20230530/parizh-1875080662.html
В пригороде Парижа загорелся склад компании по производству белья
В пригороде Парижа загорелся склад компании по производству белья - РИА Новости, 30.05.2023
В пригороде Парижа загорелся склад компании по производству белья
Сильный пожар начался во вторник днем в пригороде на севере Парижа, передает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:50
2023-05-30T14:50
2023-05-30T15:09
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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Сильный пожар начался во вторник днем в пригороде на севере Парижа, передает радиостанция France Bleu. Уточняется, что в Обервилье, коммуне на севере Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени, загорелся промышленный склад компании по производству нижнего белья и купальников Rafco Valege. С улиц города можно видеть клубы черного дыма, поднимающегося от пожара, его фотографии пользователи публикуют в социальных сетях. В XVIII округе Парижа, граничащем с пригородом, чувствуется сильный запах гари. Тридцать сотрудников склада, находившихся внутри здания, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили СМИ в мэрии Обервилье. Префектура департамента прокомментировала инцидент в Twitter, рекомендовав гражданам держать окна закрытыми. Сообщается, что станция парижского метро Aimé Césaire на 12 линии закрыта. На месте работают пожарные. Гражданам рекомендуется избегать данный сектор.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
В пригороде Парижа загорелся склад компании по производству белья
Сильный пожар начался в пригороде на севере Парижа, черный дым виден отовсюду в городе
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости.
Сильный пожар начался во вторник днем в пригороде на севере Парижа, передает радиостанция France Bleu
.
Уточняется, что в Обервилье, коммуне на севере Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени, загорелся промышленный склад компании по производству нижнего белья и купальников Rafco Valege.
С улиц города можно видеть клубы черного дыма, поднимающегося от пожара, его фотографии пользователи публикуют в социальных сетях. В XVIII округе Парижа, граничащем с пригородом, чувствуется сильный запах гари.
Тридцать сотрудников склада, находившихся внутри здания, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили СМИ в мэрии Обервилье.
Префектура департамента прокомментировала инцидент в Twitter, рекомендовав гражданам держать окна закрытыми. Сообщается, что станция парижского метро Aimé Césaire на 12 линии закрыта.
На месте работают пожарные. Гражданам рекомендуется избегать данный сектор.
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