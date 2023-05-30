https://ria.ru/20230530/kosovo-1875139068.html
Обострение в Косово подошло к критической черте, заявил посол России
Обострение в Косово подошло к критической черте, заявил посол России - РИА Новости, 30.05.2023
Обострение в Косово подошло к критической черте, заявил посол России
Нынешнее обострение в Косово и Метохии подошло к критической черте, президент Сербии Александр Вучич очень обеспокоен и видит пути урегулирования только в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:23
2023-05-30T17:23
2023-05-30T17:23
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косово
сербия
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александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Нынешнее обострение в Косово и Метохии подошло к критической черте, президент Сербии Александр Вучич очень обеспокоен и видит пути урегулирования только в диалоге, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Глава сербского государства во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. "Речь идет об эскалации напряженности, в данном случае о накале, и деградации ситуации на севере Косово вплоть до критической черты. Это действительно так. Он (Вучич) более чем обеспокоен, очень обеспокоен, проинформировал о его контактах с Квинтой (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) на этот счет. К Квинте примкнул глава делегации ЕС, в таком формате проходят встречи, Вучич также поддерживает контакт по этим вопросам с послом Китая", - заявил Боцан-Харченко российским журналистам. По словам российского дипломата, президент Сербии "видит развязку и политическое урегулирование этой ситуации только путем диалога". В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.
https://ria.ru/20230530/serbiya-1875132192.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, евросоюз, нато
В мире, Косово, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО
Обострение в Косово подошло к критической черте, заявил посол России
Посол России: обострение в Косово подошло к критической черте, Вучич очень обеспокоен