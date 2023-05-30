https://ria.ru/20230530/gruziya-1875031174.html

Премьер Грузии откровенно высказался о причинах конфликта на Украине

Премьер Грузии откровенно высказался о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 30.05.2023

Премьер Грузии откровенно высказался о причинах конфликта на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО причиной конфликта с Россией, пишет газета "Квирис палитра". "Каждый знает, я думаю, РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:15

2023-05-30T12:15

2023-05-30T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

ираклий гарибашвили

грузия

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО причиной конфликта с Россией, пишет газета "Квирис палитра". "Каждый знает, я думаю, причину. Одной из причин было расширение НАТО и много других причин. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", — сказал премьер.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.В начале мая президент Украины Зеленский, на пресс-конференции в Нидерландах, призвал НАТО дать четкий сигнал о вступлении Киева в альянс после конфликтаПосле начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО начали оказывать киевскому режиму финансовую помощь и поставлять боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. Россия неоднократно заявляла, что поддержка Запада и поставки оружия ВСУ только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875013425.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874968677.html

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в мире, ираклий гарибашвили, грузия, нато, вооруженные силы украины