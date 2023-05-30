Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/grossi-1875182481.html
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН - РИА Новости, 30.05.2023
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ. Также стало известно РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:08
2023-05-30T20:08
в мире
россия
сша
украина
рафаэль гросси
василий небензя
сергей кислица
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_14542c1b4e436ccf5bec9ef4a1b5f349.jpg
ООН, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ. Также стало известно о встрече Гросси с представителями США и Украины. Во вторник в СБ ООН пройдет заседание, на котором Гросси, как ожидается, представит свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Постпред РФ при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал источник в постпредстве РФ при ООН. Ранее постпред Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter, что переговорил с Гросси. Глава МАГАТЭ также встретился с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. Постпредство США отмечает, что она поприветствовала принципы безопасности ЗАЭС, о которых говорил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html
https://ria.ru/20230530/zaes-1875115323.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9580c429c9a4eee854d91ebfdc7483e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, рафаэль гросси, василий небензя, сергей кислица, оон, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, США, Украина, Рафаэль Гросси, Василий Небензя, Сергей Кислица, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Небензей, а также постпредами США и Украины в ООН

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ. Также стало известно о встрече Гросси с представителями США и Украины.
Во вторник в СБ ООН пройдет заседание, на котором Гросси, как ожидается, представит свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Небензя назвал главную цель Запада на Украине
19 мая, 02:17
"Постпред РФ при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал источник в постпредстве РФ при ООН.
Ранее постпред Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter, что переговорил с Гросси. Глава МАГАТЭ также встретился с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. Постпредство США отмечает, что она поприветствовала принципы безопасности ЗАЭС, о которых говорил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Украина пытается дезорганизовать работу на ЗАЭС, заявил Путин
Вчера, 16:18
 
В миреРоссияСШАУкраинаРафаэль ГроссиВасилий НебензяСергей КислицаООНМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала