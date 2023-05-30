https://ria.ru/20230530/grossi-1875182481.html

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН - РИА Новости, 30.05.2023

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с постпредами России, США и Украины в ООН

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ. Также стало известно РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:08

2023-05-30T20:08

2023-05-30T20:08

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василий небензя

сергей кислица

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ООН, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, сообщил РИА Новости источник в постпредстве РФ. Также стало известно о встрече Гросси с представителями США и Украины. Во вторник в СБ ООН пройдет заседание, на котором Гросси, как ожидается, представит свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Постпред РФ при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал источник в постпредстве РФ при ООН. Ранее постпред Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter, что переговорил с Гросси. Глава МАГАТЭ также встретился с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. Постпредство США отмечает, что она поприветствовала принципы безопасности ЗАЭС, о которых говорил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html

https://ria.ru/20230530/zaes-1875115323.html

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