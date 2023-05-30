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Теперь без шансов: Россия приготовила капкан для "гордости флота США" - РИА Новости, 30.05.2023
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15:42 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ford-1875097484.html
Теперь без шансов: Россия приготовила капкан для "гордости флота США"
Теперь без шансов: Россия приготовила капкан для "гордости флота США" - РИА Новости, 30.05.2023
Теперь без шансов: Россия приготовила капкан для "гордости флота США"
В Арктику идет авианосец USS Gerald R. Ford. Он проведет учения в Норвегии – совсем рядом с российской акваторией. О причинах маневров — в материале РИА... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:42
2023-05-30T15:42
в мире
россия
сша
нато
f-35
пентагон
uss gerald r. ford
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Арктику идет авианосец USS Gerald R. Ford. Он проведет учения в Норвегии – совсем рядом с российской акваторией. О причинах маневров — в материале РИА Новости.Арена будущего противостоянияНа борту корабля во время визита в Осло находился командующий Шестым флотом США вице-адмирал Томас Иши."С нетерпением жду наших совместных действий на северном фланге НАТО, которые послужат повышению оперативной совместимости, обеспечению свободы судоходства в международных водах, сдерживанию агрессии и подготовят нас к защите наших стран и Североатлантического союза", — заявил он.Корабль примет участие в учениях "Вызов Арктики", наряду с военными и моряками из 13 других стран-членов НАТО.Это первый за 65 лет визит американского авианосца в Норвегию. И первое операционное развертывание "Джеральда Форда" с момента спуска на воду. Как долго судно будет оставаться в этом регионе — неизвестно.Прошлой осенью USS Gerald R. Ford посетил Великобританию. Тогда он не смог пришвартоваться в Портсмуте — оказалось, что корабль слишком большой.Впечатляющий… и проблемный"Джеральд Форд" — крупнейший в мире боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. Паровые катапульты для запуска самолетов там заменили электромагнитными EMALS на основе линейного электродвигателя. Разгон более плавный, перегрузки у пилотов меньше.У авианосца на борту 90 самолетов, в том числе новейшие F-35.Но время, когда о его характеристиках говорили с придыханием, прошло — за ним закрепилась слава одного из самых проблемных военных проектов Пентагона.Авианосец построили еще в 2013-м. Но только в сентябре 2022-го командование объявило о выходе на базовый уровень оперативного потенциала.При спуске на воду вскрылось множество недостатков. На испытаниях, которые неоднократно переносили, плохо себя проявили электромагнитные аэрофинишеры. А катапульта оказалась способна обеспечить лишь 400 взлетов — одну десятую от запланированного.Также неважно работали подъемники, что увеличило и без того огромные расходы на проект до 17,5 миллиарда долларов. Только переоборудование системы сбора отходов жизнедеятельности обошлось в 400 тысяч.Опасная провокацияКак отмечают опрошенные китайским изданием Baijiahao аналитики, развертывание "Джеральда Форда" преследует сразу несколько целей:Издание подчеркивает, такой шаг может вынудить Москву перебросить в регион часть носителей "Кинжалов". Они представляют серьезную угрозу для "гордости американского флота".Примечательно, что на прошлой неделе издание South China Morning Post рассказало о симуляции, в рамках которой китайским военным удалось "уничтожить" USS Gerald R. Ford. Эксперты пришли к выводу, что "авианосная группа, которая ранее считалась непотопляемой с помощь обычного оружия, оказалась уязвимой к гиперзвуковым ударам".За Россией в последние годы закрепилось реноме лидера в сфере гиперзвука. Так что безопасной для американского гиганта эта прогулка не будет.
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россия, сша, нато, f-35, пентагон, uss gerald r. ford
В мире, Россия, США, НАТО, F-35, Пентагон, USS Gerald R. Ford
В мире

Теперь без шансов: Россия приготовила капкан для "гордости флота США"

© Фото : U.S. Navy / Erik HildebrandtСамолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане
Самолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Navy / Erik Hildebrandt
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Арктику идет авианосец USS Gerald R. Ford. Он проведет учения в Норвегии – совсем рядом с российской акваторией. О причинах маневров — в материале РИА Новости.

Арена будущего противостояния

На борту корабля во время визита в Осло находился командующий Шестым флотом США вице-адмирал Томас Иши.
"С нетерпением жду наших совместных действий на северном фланге НАТО, которые послужат повышению оперативной совместимости, обеспечению свободы судоходства в международных водах, сдерживанию агрессии и подготовят нас к защите наших стран и Североатлантического союза", — заявил он.
Корабль примет участие в учениях "Вызов Арктики", наряду с военными и моряками из 13 других стран-членов НАТО.
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Это первый за 65 лет визит американского авианосца в Норвегию. И первое операционное развертывание "Джеральда Форда" с момента спуска на воду. Как долго судно будет оставаться в этом регионе — неизвестно.
Прошлой осенью USS Gerald R. Ford посетил Великобританию. Тогда он не смог пришвартоваться в Портсмуте — оказалось, что корабль слишком большой.

Впечатляющий… и проблемный

"Джеральд Форд" — крупнейший в мире боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. Паровые катапульты для запуска самолетов там заменили электромагнитными EMALS на основе линейного электродвигателя. Разгон более плавный, перегрузки у пилотов меньше.
У авианосца на борту 90 самолетов, в том числе новейшие F-35.
Но время, когда о его характеристиках говорили с придыханием, прошло — за ним закрепилась слава одного из самых проблемных военных проектов Пентагона.
© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Американский истребитель F-35A Lightning II
Авианосец построили еще в 2013-м. Но только в сентябре 2022-го командование объявило о выходе на базовый уровень оперативного потенциала.
При спуске на воду вскрылось множество недостатков. На испытаниях, которые неоднократно переносили, плохо себя проявили электромагнитные аэрофинишеры. А катапульта оказалась способна обеспечить лишь 400 взлетов — одну десятую от запланированного.
Также неважно работали подъемники, что увеличило и без того огромные расходы на проект до 17,5 миллиарда долларов. Только переоборудование системы сбора отходов жизнедеятельности обошлось в 400 тысяч.

Опасная провокация

Как отмечают опрошенные китайским изданием Baijiahao аналитики, развертывание "Джеральда Форда" преследует сразу несколько целей:
  • отработка совместных наступательных и оборонительных операций многонациональных коалиционных сил НАТО в арктическом регионе;
  • проведение разведывательных операций, нацеленных на российские базы атомных подводных лодок
  • ослабление давления на Украину и потенциальна угроза России на западе и в Северном Ледовитом Океане.
Издание подчеркивает, такой шаг может вынудить Москву перебросить в регион часть носителей "Кинжалов". Они представляют серьезную угрозу для "гордости американского флота".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Примечательно, что на прошлой неделе издание South China Morning Post рассказало о симуляции, в рамках которой китайским военным удалось "уничтожить" USS Gerald R. Ford. Эксперты пришли к выводу, что "авианосная группа, которая ранее считалась непотопляемой с помощь обычного оружия, оказалась уязвимой к гиперзвуковым ударам".
За Россией в последние годы закрепилось реноме лидера в сфере гиперзвука. Так что безопасной для американского гиганта эта прогулка не будет.
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