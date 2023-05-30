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Глава Минюста Венгрии обвинила Европарламент в неуважении к демократии - РИА Новости, 30.05.2023
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17:27 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/evroparlament-1875140435.html
Глава Минюста Венгрии обвинила Европарламент в неуважении к демократии
Глава Минюста Венгрии обвинила Европарламент в неуважении к демократии - РИА Новости, 30.05.2023
Глава Минюста Венгрии обвинила Европарламент в неуважении к демократии
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент не уважает демократию и верховенство закона, поскольку критикует результаты прошлогодних... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:27
2023-05-30T17:27
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент не уважает демократию и верховенство закона, поскольку критикует результаты прошлогодних парламентских выборов в Венгрии и пытается помешать председательству Будапешта в ЕС в 2024 году, хотя это установлено Советом ЕС. Ранее Варга заявила, что в Европарламенте хотят проголосовать за резолюцию против Венгрии, чтобы воспрепятствовать председательству Будапешта в ЕС, запланированному на вторую половину 2024 года. В венгерском правительстве антивенгерскую резолюцию назвали "всего лишь политической акцией брюссельских левых". "Это просто политическое давление Европарламента. На мой взгляд, Европарламент не уважает европейские ценности - ни демократию, ни верховенство закона. Во-первых, они постоянно нападают на свободные выборы в Венгрии, они не принимают их результат, что венгерские граждане демократически выбрали свое правительство", - сказала Варга. Видеозапись ее выступления размещена в социальной сети Facebook*."Во-вторых, они не уважают верховенство закона, потому что... много лет существует единогласное решение Совета ЕС, которое определяет порядок председательства. И Европарламент здесь никакой роли не играет. Вообще быть председателем - это большая честь и обязанность, а не право", - добавила она. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа. Ранее на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз в карьере.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873927976.html
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в мире, венгрия, европарламент, евросоюз, европа
В мире, Венгрия, Европарламент, Евросоюз, Европа
Глава Минюста Венгрии обвинила Европарламент в неуважении к демократии

Министр юстиции Венгрии Варга обвинила ЕП в неуважении к демократии и верховенству закона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент не уважает демократию и верховенство закона, поскольку критикует результаты прошлогодних парламентских выборов в Венгрии и пытается помешать председательству Будапешта в ЕС в 2024 году, хотя это установлено Советом ЕС.
Ранее Варга заявила, что в Европарламенте хотят проголосовать за резолюцию против Венгрии, чтобы воспрепятствовать председательству Будапешта в ЕС, запланированному на вторую половину 2024 года. В венгерском правительстве антивенгерскую резолюцию назвали "всего лишь политической акцией брюссельских левых".
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"Это просто политическое давление Европарламента. На мой взгляд, Европарламент не уважает европейские ценности - ни демократию, ни верховенство закона. Во-первых, они постоянно нападают на свободные выборы в Венгрии, они не принимают их результат, что венгерские граждане демократически выбрали свое правительство", - сказала Варга. Видеозапись ее выступления размещена в социальной сети Facebook*.
«
"Во-вторых, они не уважают верховенство закона, потому что... много лет существует единогласное решение Совета ЕС, которое определяет порядок председательства. И Европарламент здесь никакой роли не играет. Вообще быть председателем - это большая честь и обязанность, а не право", - добавила она.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
Ранее на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз в карьере.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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