https://ria.ru/20230530/dnr-1875146422.html

Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин

Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2023

Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин

Интеграционные процессы в Донецкой Народной Республике активно идут, особенно в социальной сфере, ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги, сообщил... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:42

2023-05-30T17:42

2023-05-30T17:43

донецкая народная республика

денис пушилин

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Интеграционные процессы в Донецкой Народной Республике активно идут, особенно в социальной сфере, ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Руководитель ДНР принял участие в стратегической сессии по вопросам интеграции новых регионов, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Интеграционные процессы в республике идут активно, особенно в социальной сфере, осуществляется переход на российские стандарты. Ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги – здесь преобразования особенно заметны", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в своем выступлении также коснулся вопроса о принятии закона о свободной экономической зоне с правками, которые позволят привлечь инвесторов и перезапустить промышленность. Врио главы ДНР также говори о реструктуризации шахт и передаче некоторых из них инвесторам. "На федеральном уровне восстановлению и развитию новых регионов уделяется повышенное внимание, и люди видят результаты такой заботы", - заключил Пушилин.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875027913.html

https://ria.ru/20230530/zakony-1874985764.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, михаил мишустин, россия, общество