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Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2023
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17:42 30.05.2023 (обновлено: 17:43 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/dnr-1875146422.html
Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин
Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2023
Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин
Интеграционные процессы в Донецкой Народной Республике активно идут, особенно в социальной сфере, ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги, сообщил... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:42
2023-05-30T17:43
донецкая народная республика
денис пушилин
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Интеграционные процессы в Донецкой Народной Республике активно идут, особенно в социальной сфере, ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Руководитель ДНР принял участие в стратегической сессии по вопросам интеграции новых регионов, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Интеграционные процессы в республике идут активно, особенно в социальной сфере, осуществляется переход на российские стандарты. Ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги – здесь преобразования особенно заметны", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в своем выступлении также коснулся вопроса о принятии закона о свободной экономической зоне с правками, которые позволят привлечь инвесторов и перезапустить промышленность. Врио главы ДНР также говори о реструктуризации шахт и передаче некоторых из них инвесторам. "На федеральном уровне восстановлению и развитию новых регионов уделяется повышенное внимание, и люди видят результаты такой заботы", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875027913.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, михаил мишустин, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Интеграционные процессы в ДНР идут активно, заявил Пушилин

Пушилин: интеграционные процессы в ДНР идут активно, ремонтируются школы, сады, больницы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Интеграционные процессы в Донецкой Народной Республике активно идут, особенно в социальной сфере, ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
Руководитель ДНР принял участие в стратегической сессии по вопросам интеграции новых регионов, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Интеграционные процессы в республике идут активно, особенно в социальной сфере, осуществляется переход на российские стандарты. Ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги – здесь преобразования особенно заметны", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в своем выступлении также коснулся вопроса о принятии закона о свободной экономической зоне с правками, которые позволят привлечь инвесторов и перезапустить промышленность. Врио главы ДНР также говори о реструктуризации шахт и передаче некоторых из них инвесторам.
"На федеральном уровне восстановлению и развитию новых регионов уделяется повышенное внимание, и люди видят результаты такой заботы", - заключил Пушилин.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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