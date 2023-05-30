https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875027913.html

Пушилин прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

Пушилин прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

Пушилин прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что атака БПЛА на Москву показала истеричность руководства Украины, которое ради провокации способно... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:02

2023-05-30T12:02

2023-05-30T12:47

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

атака украинских беспилотников на москву

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что атака БПЛА на Москву показала истеричность руководства Украины, которое ради провокации способно задействовать любые ресурсы и средства. "Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента: абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена", - написал Пушилин.Пушилин подчеркнул, что Москва оказалась более защищенной, "чем враг себе представлял", и положительно оценил работу радиотехнических и зенитных систем поражения воздушных целей, а также экстренных служб. "Если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у нее это хорошо получилось", - заметил врио главы ДНР. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, атака украинских беспилотников на москву