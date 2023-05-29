https://ria.ru/20230529/trevoga-1874726782.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:51
2023-05-29T02:51
2023-05-29T03:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги также прозвучал в 00.09 (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Позднее тревога распространилась на Житомирскую, Харьковскую и Одесскую области Украины. С 01.33 воздушная тревога также была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях Украины.Начиная с 2.34 тревога была объявлена в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе Кременчуг Полтавской области, а также Винницкой, Черкасской и Одесской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html
https://ria.ru/20230528/ataka-1874697816.html
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украина, киев, одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит воздушная тревога