Рейтинг@Mail.ru
ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян" - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/tayvan-1874873152.html
ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян"
ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян" - РИА Новости, 29.05.2023
ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян"
ВМС Тайваня в июне получат новый, четвертый по счету, многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян", сообщает Центральное информационное агентство острова... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:10
2023-05-29T16:10
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410558_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_d9726a5ca2a4e6fbc368348723bc3834.jpg
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. ВМС Тайваня в июне получат новый, четвертый по счету, многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян", сообщает Центральное информационное агентство острова (СNA) со ссылкой на осведомленный источник. "Ожидается, что в июне корабль будет передан ВМС", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что передача еще одного корвета класса "Тоцзян" ВМС позволит укрепить силы Тайваня на море и "ответить на угрозу со стороны Коммунистической партии Китая". Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II. Ранее флот острова уже получил три корвета класса "Тоцзян". Производством корветов "Тоцзян" занимается тайваньская компания Lungteh Shipbuilding. Всего планируется построить 11 таких кораблей для ВМС Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230527/tayvan-1874481892.html
https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410558_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_e7e7cc7a6ea25326a63b2eb954d84bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси
ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян"

CNA: ВМС Тайваня в июне получат новый многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян"

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. ВМС Тайваня в июне получат новый, четвертый по счету, многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян", сообщает Центральное информационное агентство острова (СNA) со ссылкой на осведомленный источник.
"Ожидается, что в июне корабль будет передан ВМС", - говорится в сообщении.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Сейчас невозможно решить проблему Тайваня, считает Киссинджер
27 мая, 02:07
Агентство отмечает, что передача еще одного корвета класса "Тоцзян" ВМС позволит укрепить силы Тайваня на море и "ответить на угрозу со стороны Коммунистической партии Китая".
Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II.
Ранее флот острова уже получил три корвета класса "Тоцзян".
Производством корветов "Тоцзян" занимается тайваньская компания Lungteh Shipbuilding. Всего планируется построить 11 таких кораблей для ВМС Тайваня.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня
24 мая, 10:44
 
В миреКитайСШАТайваньНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала