https://ria.ru/20230529/tayvan-1874873152.html

ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян"

ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян" - РИА Новости, 29.05.2023

ВМС Тайваня в июне получат новый корвет класса "Тоцзян"

ВМС Тайваня в июне получат новый, четвертый по счету, многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян", сообщает Центральное информационное агентство острова... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:10

2023-05-29T16:10

2023-05-29T16:10

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. ВМС Тайваня в июне получат новый, четвертый по счету, многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян", сообщает Центральное информационное агентство острова (СNA) со ссылкой на осведомленный источник. "Ожидается, что в июне корабль будет передан ВМС", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что передача еще одного корвета класса "Тоцзян" ВМС позволит укрепить силы Тайваня на море и "ответить на угрозу со стороны Коммунистической партии Китая". Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II. Ранее флот острова уже получил три корвета класса "Тоцзян". Производством корветов "Тоцзян" занимается тайваньская компания Lungteh Shipbuilding. Всего планируется построить 11 таких кораблей для ВМС Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230527/tayvan-1874481892.html

https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html

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сша

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси