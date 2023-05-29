https://ria.ru/20230529/narkotiki-1874891047.html

Источник: Госдума рассмотрит проекты о запрете пропаганды наркотиков

Источник: Госдума рассмотрит проекты о запрете пропаганды наркотиков - РИА Новости, 29.05.2023

Источник: Госдума рассмотрит проекты о запрете пропаганды наркотиков

Госдума во вторник рассмотрит пакет проектов о запрете пропаганды потребления наркотиков и ответственности за нарушение запрета, сообщил журналистам источник в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:21

2023-05-29T17:21

2023-05-29T17:30

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит пакет проектов о запрете пропаганды потребления наркотиков и ответственности за нарушение запрета, сообщил журналистам источник в ГД."Пленарное заседание 30 мая… О запрете пропаганды потребления наркотиков и ответственности за нарушение запрета", - сказал источник.Проекты были внесены в Госдуму правительством 30 марта.Также в Думу был внесен сопутствующий законопроект с поправками в КоАП РФ и в закон об информации, предусматривающими "полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета распространения некоторых из ее элементов"."Данными проектами федеральных законов предлагается: ввести уголовную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП) либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления", - указывается в пояснительных материалах.Согласно поправкам в УК РФ, наказание по новой статье может составить до двух лет лишения свободы, повлечь наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.Кроме того, документы предусматривают уточнение понятия "пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков" и определяющие его признаки.Также законопроектом в статье 13.41 КоАП предусматривается административная ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети за неудаление его владельцем неправомерной информации.Кроме того, предлагается допустить публичное распространение в СМИ произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и обнародованных до 1 января 2024 года, при этом после указанной даты публичное распространение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет) таких произведений предполагается допустить только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека.Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев написал в своем телеграм-канале, что зарубежные СМИ и неправительственные организации проводили пронаркотические акции, распределяли гранты, организовывали конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией потребления наркотиков.

https://ria.ru/20230516/rep-1872222023.html

https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html

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госдума рф, общество, россия, здоровье - общество