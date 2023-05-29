https://ria.ru/20230529/naemniki-1874772299.html

На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ

На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023

На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ

Американская газета Washington Post не исключает, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:09

2023-05-29T11:09

2023-05-29T11:09

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киев

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джо байден

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американская газета Washington Post не исключает, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США. "Неясно, сколько американцев пошли на такой риск (поехали на Украину для участия в конфликте). Возможно, тысячи", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что более 20 тысяч граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону и получать от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев. Ранее президент США Джо Байден не раз предостерегал американцев от поездок на Украину.

https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, сша, украина, джо байден