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На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
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11:09 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/naemniki-1874772299.html
На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ
На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ
Американская газета Washington Post не исключает, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:09
2023-05-29T11:09
в мире
киев
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американская газета Washington Post не исключает, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США. "Неясно, сколько американцев пошли на такой риск (поехали на Украину для участия в конфликте). Возможно, тысячи", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что более 20 тысяч граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону и получать от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев. Ранее президент США Джо Байден не раз предостерегал американцев от поездок на Украину.
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киев
сша
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в мире, киев, сша, украина, джо байден
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден
На стороне Киева могут воевать тысячи американских наемников, пишут СМИ

Washington Post не исключает, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американская газета Washington Post не исключает, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США.
"Неясно, сколько американцев пошли на такой риск (поехали на Украину для участия в конфликте). Возможно, тысячи", - пишет издание.
Как отмечает Washington Post, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что более 20 тысяч граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону и получать от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев.
Ранее президент США Джо Байден не раз предостерегал американцев от поездок на Украину.
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