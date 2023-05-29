https://ria.ru/20230529/kosovo-1874932876.html

Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово

Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово - РИА Новости, 29.05.2023

Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро вторника встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии из-за обострения в Косово. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T21:25

2023-05-29T21:25

2023-05-29T22:44

в мире

косово

сербия

нато

александр вучич

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приштина

альбин курти

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро вторника встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии из-за обострения в Косово.Глава государства призвал западных лидеров образумить свое "чадо" — Приштину, пока не поздно. По его словам, цель косовских властей — столкнуть Сербию и НАТО."Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого", — заявил Вучич.По его словам, во всем виноват премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбино Курти "с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО".Президент добавил, что Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей. Вечер понедельника и ночь он намерен провести с военнослужащими близ административной линии с Косово и Метохией.Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

косово

сербия

приштина

сша

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в мире, косово, сербия, нато, александр вучич, милош вучевич, приштина, альбин курти, сша