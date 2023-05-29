Рейтинг@Mail.ru
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 29.05.2023 (обновлено: 22:44 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874932876.html
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово - РИА Новости, 29.05.2023
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро вторника встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии из-за обострения в Косово. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T21:25
2023-05-29T22:44
в мире
косово
сербия
нато
александр вучич
милош вучевич
приштина
альбин курти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро вторника встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии из-за обострения в Косово.Глава государства призвал западных лидеров образумить свое "чадо" — Приштину, пока не поздно. По его словам, цель косовских властей — столкнуть Сербию и НАТО.&quot;Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое &quot;чудо&quot;, которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого&quot;, — заявил Вучич.По его словам, во всем виноват премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбино Курти "с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО".Президент добавил, что Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей. Вечер понедельника и ночь он намерен провести с военнослужащими близ административной линии с Косово и Метохией.Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
косово
сербия
приштина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, нато, александр вучич, милош вучевич, приштина, альбин курти, сша
В мире, Косово, Сербия, НАТО, Александр Вучич, Милош Вучевич, Приштина, Альбин Курти, США
Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за обострения в Косово

Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро вторника встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии из-за обострения в Косово.
Глава государства призвал западных лидеров образумить свое "чадо" — Приштину, пока не поздно. По его словам, цель косовских властей — столкнуть Сербию и НАТО.
«

"Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого", — заявил Вучич.

По его словам, во всем виноват премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбино Курти "с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО".
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Сербы потребовали от миссии НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета
Вчера, 12:31
Президент добавил, что Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей. Вечер понедельника и ночь он намерен провести с военнослужащими близ административной линии с Косово и Метохией.
Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR — 41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
Вчера, 13:22

Обострение в Косово

Очередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Косово и Метохия
Вчера, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоСербияНАТОАлександр ВучичМилош ВучевичПриштинаАльбин КуртиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала