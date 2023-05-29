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Роспотребнадзор призвал привить от кори персонал общепита Владивостока

Роспотребнадзор призвал привить от кори персонал общепита Владивостока - РИА Новости, 29.05.2023

Роспотребнадзор призвал привить от кори персонал общепита Владивостока

Роспотребнадзор призвал руководителей предприятий общепита во Владивостоке проконтролировать вакцинацию работников от кори в преддверии Восточного... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:17

2023-05-29T15:17

2023-05-29T15:17

общество

владивосток

приморский край

дальний восток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор призвал руководителей предприятий общепита во Владивостоке проконтролировать вакцинацию работников от кори в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в сентябре, сообщает мэрия города. Расширенное совещание с участием специалистов Роспотребнадзора и представителей предприятий общественного питания города, на котором обсуждали вопросы подготовки к ВЭФ, состоялось в администрации Владивостока, информируют власти. "В связи с распространением кори, вакцинация от неё – в приоритете. Необходимо контролировать и все остальные прививки, а также проводить своевременные обследования сотрудников", - сказала исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Марина Полякова, ее слова приводятся в сообщении. Как отметил на совещании представитель фонда "Росконгресс" Евгений Тимофеев, на ВЭФ ожидается порядка 6,5 тысячи человек, и "все требования в части обеспечения безопасности питания должны соблюдаться на высшем уровне". Ранее в управлении Роспотребнадзора региона заявляли, что в Приморье не осталось действующих очагов кори. Агентству ранее сообщали в управлении, что все заболевшие выздоровели. Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20230525/kor-1874037913.html

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владивосток

приморский край

дальний восток

россия

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общество, владивосток, приморский край, дальний восток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, восточный экономический форум (вэф)