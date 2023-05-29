Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 29.05.2023 (обновлено: 07:01 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/fotolovushki-1874732453.html
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса - РИА Новости, 29.05.2023
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса
Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:12
2023-05-29T07:01
хабаровский край
верхнебуреинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_54ebda2e37465b1304dce8828258d739.jpg
ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС. "Новый метод заключается в установлении фотоловушек в местах въезда транспортных средств в лесные массивы. Такие устройства уже появились в разных районах региона. Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Места установки устройств постоянно меняются. При этом фиксируется долгота и широта их расположения, чтобы потом данные можно было использовать при расследовании пожаров. "Даже вооруженным взглядом увидеть приборы сложно, особенно в движении. Получая посредством космического мониторинга данные о термических аномалиях, возникающих природных возгораниях, и зная, что в этой местности есть фотоловушка, мы можем снимать с них записи, анализировать. Таким образом круг подозреваемых значительно сужается до нескольких человек, которые посещали лесной фонд в этот период времени", - добавляется в сообщении. Уточняется, что таких устройств насчитывается уже несколько десятков в регионе. И есть уже первые результаты. Как сообщили РИА Новости в минлеса края, в регионе пожарные тушат один грозовой пожар на территории 173 гектаров. Очаг возник в Верхнебуреинском районе в 41 километре от поселка Тырма. К концу дня его ликвидируют. С начала сезона произошло 289 пожаров на общей площади 96450,81 гектара.
https://ria.ru/20230528/pozhary-1874611033.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_0f8cf619ca4e661d39900d4321b16612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, верхнебуреинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса

МЧС по Хабаровскому краю: против поджигателей леса устанавливают фотоловушки

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкДым от пожара в лесном массиве
Дым от пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Дым от пожара в лесном массиве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС.
«
"Новый метод заключается в установлении фотоловушек в местах въезда транспортных средств в лесные массивы. Такие устройства уже появились в разных районах региона. Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно", - говорится в сообщении главка.
Отмечается, что фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Места установки устройств постоянно меняются. При этом фиксируется долгота и широта их расположения, чтобы потом данные можно было использовать при расследовании пожаров.
"Даже вооруженным взглядом увидеть приборы сложно, особенно в движении. Получая посредством космического мониторинга данные о термических аномалиях, возникающих природных возгораниях, и зная, что в этой местности есть фотоловушка, мы можем снимать с них записи, анализировать. Таким образом круг подозреваемых значительно сужается до нескольких человек, которые посещали лесной фонд в этот период времени", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что таких устройств насчитывается уже несколько десятков в регионе. И есть уже первые результаты.
Как сообщили РИА Новости в минлеса края, в регионе пожарные тушат один грозовой пожар на территории 173 гектаров. Очаг возник в Верхнебуреинском районе в 41 километре от поселка Тырма. К концу дня его ликвидируют. С начала сезона произошло 289 пожаров на общей площади 96450,81 гектара.
Люди идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
28 мая, 06:04
 
Хабаровский крайВерхнебуреинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала