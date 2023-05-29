https://ria.ru/20230529/fotolovushki-1874732453.html

В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса

В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса - РИА Новости, 29.05.2023

В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса

Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:12

2023-05-29T06:12

2023-05-29T07:01

хабаровский край

верхнебуреинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС. "Новый метод заключается в установлении фотоловушек в местах въезда транспортных средств в лесные массивы. Такие устройства уже появились в разных районах региона. Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Места установки устройств постоянно меняются. При этом фиксируется долгота и широта их расположения, чтобы потом данные можно было использовать при расследовании пожаров. "Даже вооруженным взглядом увидеть приборы сложно, особенно в движении. Получая посредством космического мониторинга данные о термических аномалиях, возникающих природных возгораниях, и зная, что в этой местности есть фотоловушка, мы можем снимать с них записи, анализировать. Таким образом круг подозреваемых значительно сужается до нескольких человек, которые посещали лесной фонд в этот период времени", - добавляется в сообщении. Уточняется, что таких устройств насчитывается уже несколько десятков в регионе. И есть уже первые результаты. Как сообщили РИА Новости в минлеса края, в регионе пожарные тушат один грозовой пожар на территории 173 гектаров. Очаг возник в Верхнебуреинском районе в 41 километре от поселка Тырма. К концу дня его ликвидируют. С начала сезона произошло 289 пожаров на общей площади 96450,81 гектара.

https://ria.ru/20230528/pozhary-1874611033.html

хабаровский край

верхнебуреинский район

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хабаровский край, верхнебуреинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия