https://ria.ru/20230529/fotolovushki-1874732453.html
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса - РИА Новости, 29.05.2023
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса
Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:12
2023-05-29T06:12
2023-05-29T07:01
хабаровский край
верхнебуреинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_54ebda2e37465b1304dce8828258d739.jpg
ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС. "Новый метод заключается в установлении фотоловушек в местах въезда транспортных средств в лесные массивы. Такие устройства уже появились в разных районах региона. Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Места установки устройств постоянно меняются. При этом фиксируется долгота и широта их расположения, чтобы потом данные можно было использовать при расследовании пожаров. "Даже вооруженным взглядом увидеть приборы сложно, особенно в движении. Получая посредством космического мониторинга данные о термических аномалиях, возникающих природных возгораниях, и зная, что в этой местности есть фотоловушка, мы можем снимать с них записи, анализировать. Таким образом круг подозреваемых значительно сужается до нескольких человек, которые посещали лесной фонд в этот период времени", - добавляется в сообщении. Уточняется, что таких устройств насчитывается уже несколько десятков в регионе. И есть уже первые результаты. Как сообщили РИА Новости в минлеса края, в регионе пожарные тушат один грозовой пожар на территории 173 гектаров. Очаг возник в Верхнебуреинском районе в 41 километре от поселка Тырма. К концу дня его ликвидируют. С начала сезона произошло 289 пожаров на общей площади 96450,81 гектара.
https://ria.ru/20230528/pozhary-1874611033.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_0f8cf619ca4e661d39900d4321b16612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, верхнебуреинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса
МЧС по Хабаровскому краю: против поджигателей леса устанавливают фотоловушки
ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Фотоловушки на поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае, их местоположение постоянно меняют, сообщает краевой главк МЧС.
«
"Новый метод заключается в установлении фотоловушек в местах въезда транспортных средств в лесные массивы. Такие устройства уже появились в разных районах региона. Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно", - говорится в сообщении главка.
Отмечается, что фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Места установки устройств постоянно меняются. При этом фиксируется долгота и широта их расположения, чтобы потом данные можно было использовать при расследовании пожаров.
"Даже вооруженным взглядом увидеть приборы сложно, особенно в движении. Получая посредством космического мониторинга данные о термических аномалиях, возникающих природных возгораниях, и зная, что в этой местности есть фотоловушка, мы можем снимать с них записи, анализировать. Таким образом круг подозреваемых значительно сужается до нескольких человек, которые посещали лесной фонд в этот период времени", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что таких устройств насчитывается уже несколько десятков в регионе. И есть уже первые результаты.
Как сообщили РИА Новости в минлеса края, в регионе пожарные тушат один грозовой пожар на территории 173 гектаров. Очаг возник в Верхнебуреинском районе
в 41 километре от поселка Тырма. К концу дня его ликвидируют. С начала сезона произошло 289 пожаров на общей площади 96450,81 гектара.
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области