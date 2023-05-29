https://ria.ru/20230529/forum-1874737119.html
На международном форуме в Астане обсудят новые глобальные вызовы
На международном форуме в Астане обсудят новые глобальные вызовы - РИА Новости, 29.05.2023
На международном форуме в Астане обсудят новые глобальные вызовы
В столице Казахстана 8-9 июня пройдет международный форум "Астана", участники которого обсудят новые глобальные вызовы в условиях трансформации традиционных... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:52
2023-05-29T07:52
2023-05-29T07:52
астана
казахстан
сша
обсе
мвф
всемирная торговая организация (вто)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868951119_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6c9fe62f415ecc08b31d89e78fec7ce8.jpg
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. В столице Казахстана 8-9 июня пройдет международный форум "Астана", участники которого обсудят новые глобальные вызовы в условиях трансформации традиционных моделей межгосударственного сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики республики. "Мероприятие высокого уровня направлено на объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства. В форуме запланировано участие глав государств и правительств, руководителей международных организаций и крупнейших компаний, видных политических деятелей и представителей экспертных кругов – более 300 иностранных делегатов, среди которых главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, члены совета иностранных инвесторов. В число заявленных тем форума входят внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.
https://ria.ru/20230529/shos-1874730937.html
астана
казахстан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868951119_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e40797a3a4db9161640b5c975401d8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, казахстан, сша, обсе, мвф, всемирная торговая организация (вто)
Астана, Казахстан, США, ОБСЕ, МВФ, Всемирная торговая организация (ВТО)
На международном форуме в Астане обсудят новые глобальные вызовы
На международном форуме в Астане 8-9 июня обсудят поиск ответов на новые глобальные вызовы