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Мэр Донецка сообщил о задымлении в Кировском районе - РИА Новости, 29.05.2023
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20:15 29.05.2023 (обновлено: 20:18 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/donetsk-1874924298.html
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Кировском районе
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Кировском районе - РИА Новости, 29.05.2023
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Кировском районе
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о задымлении между микрорайонами Мирный и Широкий. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:15
2023-05-29T20:18
происшествия
донецк
мирный
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о задымлении между микрорайонами Мирный и Широкий. "Сообщается о задымлении между микрорайонами Мирный и Широкий", - написал Кулемзин в телеграм-канале. По его словам, информация уточняется.
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донецк
мирный
кировский район
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происшествия, донецк, мирный, кировский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия
Происшествия, Донецк, Мирный, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Кировском районе

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о задымлении в Кировском районе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о задымлении между микрорайонами Мирный и Широкий.
"Сообщается о задымлении между микрорайонами Мирный и Широкий", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
По его словам, информация уточняется.
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ПроисшествияДонецкМирныйКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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