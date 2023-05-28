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Назван срок сдачи в эксплуатацию объектов суворовского училища в Иркутске - РИА Новости, 28.05.2023
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Иркутская область
 
06:32 28.05.2023 (обновлено: 06:50 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/uchilische-1874611686.html
Назван срок сдачи в эксплуатацию объектов суворовского училища в Иркутске
Назван срок сдачи в эксплуатацию объектов суворовского училища в Иркутске - РИА Новости, 28.05.2023
Назван срок сдачи в эксплуатацию объектов суворовского училища в Иркутске
Объекты суворовского училища в Иркутске, где должны начаться занятия курсантов, введут в эксплуатацию к 1 сентября текущего года, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T06:32
2023-05-28T06:50
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
иркутск
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общество
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Объекты суворовского училища в Иркутске, где должны начаться занятия курсантов, введут в эксплуатацию к 1 сентября текущего года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход работ на территории Иркутского суворовского училища. "До 1 сентября подрядчик, Военно-строительный комплекс Минобороны России, обязался сдать в эксплуатацию все объекты, кроме бассейна и автостоянки. Ввод этих объектов запланирован в декабре", - написал Кобзев в телеграм-канале. Он также отметил, что на текущий момент на строительной площадке сейчас трудятся почти 900 работников. Наибольшая готовность у спального и учебного корпусов - около 70%. Все три этажа спального корпуса построены, выполнены кровля и остекление, внутри идет отделка комнат. Также проводится реставрация исторического основного корпуса с колоннадой. Идет усиление стен и монтаж перекрытий, обустройство инженерных сетей в здании, отделка фасада, внутренние работы и благоустройство территории. Набор кадетов стартовал 15 апреля и завершится 30 мая. На 180 мест претендуют уже почти 300 кандидатов из Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Ребята будут сдавать вступительные экзамены на базе других образовательных учреждений, но с 1 сентября будут проживать и сядут за парты уже в стенах суворовского училища.
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иркутская область, игорь кобзев, иркутск, россия, общество
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутск, Россия, Общество
Назван срок сдачи в эксплуатацию объектов суворовского училища в Иркутске

Большинство объектов суворовского училища в Иркутске сдадут в эксплуатацию к 1 сентября

© FanzugaНижняя набережная Ангары, Иркутск
Нижняя набережная Ангары, Иркутск
© Fanzuga
Нижняя набережная Ангары, Иркутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Объекты суворовского училища в Иркутске, где должны начаться занятия курсантов, введут в эксплуатацию к 1 сентября текущего года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход работ на территории Иркутского суворовского училища.
"До 1 сентября подрядчик, Военно-строительный комплекс Минобороны России, обязался сдать в эксплуатацию все объекты, кроме бассейна и автостоянки. Ввод этих объектов запланирован в декабре", - написал Кобзев в телеграм-канале.
Он также отметил, что на текущий момент на строительной площадке сейчас трудятся почти 900 работников. Наибольшая готовность у спального и учебного корпусов - около 70%. Все три этажа спального корпуса построены, выполнены кровля и остекление, внутри идет отделка комнат. Также проводится реставрация исторического основного корпуса с колоннадой. Идет усиление стен и монтаж перекрытий, обустройство инженерных сетей в здании, отделка фасада, внутренние работы и благоустройство территории.
Набор кадетов стартовал 15 апреля и завершится 30 мая. На 180 мест претендуют уже почти 300 кандидатов из Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Ребята будут сдавать вступительные экзамены на базе других образовательных учреждений, но с 1 сентября будут проживать и сядут за парты уже в стенах суворовского училища.
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Иркутская областьИркутская областьИгорь КобзевИркутскРоссияОбщество
 
 
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