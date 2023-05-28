https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874618761.html
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений - РИА Новости, 28.05.2023
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений
Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:57
2023-05-28T08:57
2023-05-28T08:57
в мире
турция
бекир боздаг
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. "Я отдал голос для стабильного, спокойного будущего нашей страны. По полученной на данный момент информации никакой негативной ситуации с начала голосования не было зарегистрировано, ожидаю высокую активность", - заявил министр журналистам.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874615096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, бекир боздаг, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Бекир Боздаг, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений
Министр юстиции Турции Боздаг: второй тур выборов президента начался без нарушений