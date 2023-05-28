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Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений - РИА Новости, 28.05.2023
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08:57 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874618761.html
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений - РИА Новости, 28.05.2023
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений
Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:57
2023-05-28T08:57
в мире
турция
бекир боздаг
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. "Я отдал голос для стабильного, спокойного будущего нашей страны. По полученной на данный момент информации никакой негативной ситуации с начала голосования не было зарегистрировано, ожидаю высокую активность", - заявил министр журналистам.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874615096.html
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в мире, турция, бекир боздаг, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Бекир Боздаг, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Второй тур выборов президента Турции начался без нарушений

Министр юстиции Турции Боздаг: второй тур выборов президента начался без нарушений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
"Я отдал голос для стабильного, спокойного будущего нашей страны. По полученной на данный момент информации никакой негативной ситуации с начала голосования не было зарегистрировано, ожидаю высокую активность", - заявил министр журналистам.
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Турции открылись избирательные участки
Вчера, 08:06
 
В миреТурцияБекир БоздагКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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