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В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак - РИА Новости, 28.05.2023
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15:31 28.05.2023
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В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак
В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак - РИА Новости, 28.05.2023
В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак
Более 120 пунктов вакцинации собак этим летом будут работать в Москве на площадках для выгула питомцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:31
2023-05-28T15:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
тинао
сергей собянин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 120 пунктов вакцинации собак этим летом будут работать в Москве на площадках для выгула питомцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Этим летом на площадках для выгула собак будут работать больше 120 пунктов вакцинации", - написал мэр в своем телеграм-канале. Он добавил, что найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином", процедура бесплатная и не требует записи. Кроме того, узнать прививочный пункт можно по синей фирменной палатке государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом. Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому. "Московские ветеринары уделяют много внимания профилактике опасных болезней, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в городе проходит масштабная кампания по вакцинации питомцев. С начала этого года в столице привили больше 200 тысяч животных", - добавил Собянин.
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общество, москва, тинао, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, ТиНАО, Сергей Собянин
В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак

В Москве в местах для выгула откроют более 120 пунктов вакцинации собак

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 120 пунктов вакцинации собак этим летом будут работать в Москве на площадках для выгула питомцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Этим летом на площадках для выгула собак будут работать больше 120 пунктов вакцинации", - написал мэр в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином", процедура бесплатная и не требует записи.
Кроме того, узнать прививочный пункт можно по синей фирменной палатке государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом. Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому.
"Московские ветеринары уделяют много внимания профилактике опасных болезней, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в городе проходит масштабная кампания по вакцинации питомцев. С начала этого года в столице привили больше 200 тысяч животных", - добавил Собянин.
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