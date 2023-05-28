https://ria.ru/20230528/privivki-1874657849.html

В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак

В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак - РИА Новости, 28.05.2023

В Москве в местах для выгула откроют пункты вакцинации собак

Более 120 пунктов вакцинации собак этим летом будут работать в Москве на площадках для выгула питомцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:31

2023-05-28T15:31

2023-05-28T15:31

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москва

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сергей собянин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 120 пунктов вакцинации собак этим летом будут работать в Москве на площадках для выгула питомцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Этим летом на площадках для выгула собак будут работать больше 120 пунктов вакцинации", - написал мэр в своем телеграм-канале. Он добавил, что найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином", процедура бесплатная и не требует записи. Кроме того, узнать прививочный пункт можно по синей фирменной палатке государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом. Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому. "Московские ветеринары уделяют много внимания профилактике опасных болезней, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в городе проходит масштабная кампания по вакцинации питомцев. С начала этого года в столице привили больше 200 тысяч животных", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861764766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, тинао, сергей собянин