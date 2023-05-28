https://ria.ru/20230528/lavrov-1874637230.html

Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий

Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий - РИА Новости, 28.05.2023

Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий

Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:58

2023-05-28T11:58

2023-05-28T11:58

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россия

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года – это шаг к пониманию реальности Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (Милли - ред.) сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну это шаг вперед к пониманию реальности на Земле", - сказал Лавров, комментируя слова Милли, в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20230528/lavrov-1874634198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, марк милли, сергей лавров, павел зарубин