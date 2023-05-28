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Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий - РИА Новости, 28.05.2023
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11:58 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/lavrov-1874637230.html
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий - РИА Новости, 28.05.2023
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий
Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:58
2023-05-28T11:58
в мире
украина
россия
марк милли
сергей лавров
павел зарубин
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года – это шаг к пониманию реальности Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (Милли - ред.) сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну это шаг вперед к пониманию реальности на Земле", - сказал Лавров, комментируя слова Милли, в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".
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в мире, украина, россия, марк милли, сергей лавров, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Марк Милли, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий

Лавров назвал слова Милли о возвращении Украиной территорий шагом к пониманию реальности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года – это шаг к пониманию реальности Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он (Милли - ред.) сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну это шаг вперед к пониманию реальности на Земле", - сказал Лавров, комментируя слова Милли, в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Лавров прокомментировал планы Запада по новым поставкам оружия Украине
Вчера, 11:24
 
В миреУкраинаРоссияМарк МиллиСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
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