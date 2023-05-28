https://ria.ru/20230528/lavrov-1874637230.html
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий - РИА Новости, 28.05.2023
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий
Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:58
2023-05-28T11:58
2023-05-28T11:58
в мире
украина
россия
марк милли
сергей лавров
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года – это шаг к пониманию реальности Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (Милли - ред.) сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну это шаг вперед к пониманию реальности на Земле", - сказал Лавров, комментируя слова Милли, в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20230528/lavrov-1874634198.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, марк милли, сергей лавров, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Марк Милли, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал заявления Милли о возвращении Украиной территорий
Лавров назвал слова Милли о возвращении Украиной территорий шагом к пониманию реальности