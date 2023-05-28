https://ria.ru/20230528/golosovanie-1874636089.html

В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР

В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР - РИА Новости, 28.05.2023

В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР

Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" открылись в Запорожской области, люди голосуют с самого утра, сообщил глава ЦИК партии... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:44

2023-05-28T11:44

2023-05-28T11:44

запорожская область

россия

запорожье

александр сидякин

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" открылись в Запорожской области, люди голосуют с самого утра, сообщил глава ЦИК партии Александр Сидякин. "В Запорожье (в Запорожской области - ред.) открылись стационарные участки предварительного голосования… В ряде территорий Запорожья, которые находятся близко к линии фронта, мы приняли решение изменить адреса участков, из соображений безопасности. В целом же в Запорожской области люди голосуют с самого утра. Обстановка рабочая. У избирателей по-прежнему также есть возможность воспользоваться электронным голосованием или выездным, на дому", - приводят в пресс-службе слова Сидякина. Отмечается, что предварительное голосование в новых регионах и в целом по России проходит штатно. В последний день процедуры в Запорожской области начали работать более 20 участков для очного голосования. В ЛНР, ДНР и Херсонской области они открыты с пятницы, уточнил глава Центрального исполкома ЕР. Он также сообщил, что с начала процедуры в новых регионах участие в ней уже приняли более 315 тысяч человек. "Лидирует по числу проголосовавших стабильно с самого начала Донецкая Народная Республика - более 155 тысяч избирателей. За ней - Луганская Народная Республика, где проголосовали более 117 тысяч жителей. В Запорожской области - почти 23 тысячи человек. В Херсонской - около 20 тысяч", - рассказал Сидякин. Стационарные участки в новых регионах закроются сегодня в 18.00. До 20.00 избиратели смогут голосовать электронно, подчеркнули в пресс-службе. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230527/slutskiy-1874530739.html

https://ria.ru/20230528/vybory-1874621172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, запорожье, александр сидякин, владимир путин, единая россия, политика