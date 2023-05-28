https://ria.ru/20230528/golosovanie-1874636089.html
В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР
В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР - РИА Новости, 28.05.2023
В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР
Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" открылись в Запорожской области, люди голосуют с самого утра, сообщил глава ЦИК партии... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:44
2023-05-28T11:44
2023-05-28T11:44
запорожская область
россия
запорожье
александр сидякин
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" открылись в Запорожской области, люди голосуют с самого утра, сообщил глава ЦИК партии Александр Сидякин. "В Запорожье (в Запорожской области - ред.) открылись стационарные участки предварительного голосования… В ряде территорий Запорожья, которые находятся близко к линии фронта, мы приняли решение изменить адреса участков, из соображений безопасности. В целом же в Запорожской области люди голосуют с самого утра. Обстановка рабочая. У избирателей по-прежнему также есть возможность воспользоваться электронным голосованием или выездным, на дому", - приводят в пресс-службе слова Сидякина. Отмечается, что предварительное голосование в новых регионах и в целом по России проходит штатно. В последний день процедуры в Запорожской области начали работать более 20 участков для очного голосования. В ЛНР, ДНР и Херсонской области они открыты с пятницы, уточнил глава Центрального исполкома ЕР. Он также сообщил, что с начала процедуры в новых регионах участие в ней уже приняли более 315 тысяч человек. "Лидирует по числу проголосовавших стабильно с самого начала Донецкая Народная Республика - более 155 тысяч избирателей. За ней - Луганская Народная Республика, где проголосовали более 117 тысяч жителей. В Запорожской области - почти 23 тысячи человек. В Херсонской - около 20 тысяч", - рассказал Сидякин. Стационарные участки в новых регионах закроются сегодня в 18.00. До 20.00 избиратели смогут голосовать электронно, подчеркнули в пресс-службе. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230527/slutskiy-1874530739.html
https://ria.ru/20230528/vybory-1874621172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, запорожье, александр сидякин, владимир путин, единая россия, политика
Запорожская область, Россия, Запорожье, Александр Сидякин, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
В Запорожье открылись участки для голосования на праймериз ЕР
В Запорожье открылись стационарные участки для голосования на праймериз ЕР
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" открылись в Запорожской области, люди голосуют с самого утра, сообщил глава ЦИК партии Александр Сидякин.
"В Запорожье (в Запорожской области - ред.) открылись стационарные участки предварительного голосования… В ряде территорий Запорожья, которые находятся близко к линии фронта, мы приняли решение изменить адреса участков, из соображений безопасности. В целом же в Запорожской области люди голосуют с самого утра. Обстановка рабочая. У избирателей по-прежнему также есть возможность воспользоваться электронным голосованием или выездным, на дому", - приводят в пресс-службе слова Сидякина.
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Отмечается, что предварительное голосование в новых регионах и в целом по России
проходит штатно. В последний день процедуры в Запорожской области начали работать более 20 участков для очного голосования. В ЛНР
, ДНР
и Херсонской области
они открыты с пятницы, уточнил глава Центрального исполкома ЕР. Он также сообщил, что с начала процедуры в новых регионах участие в ней уже приняли более 315 тысяч человек.
"Лидирует по числу проголосовавших стабильно с самого начала Донецкая Народная Республика - более 155 тысяч избирателей. За ней - Луганская Народная Республика, где проголосовали более 117 тысяч жителей. В Запорожской области - почти 23 тысячи человек. В Херсонской - около 20 тысяч", - рассказал Сидякин.
Стационарные участки в новых регионах закроются сегодня в 18.00. До 20.00 избиратели смогут голосовать электронно, подчеркнули в пресс-службе.
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30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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