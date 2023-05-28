https://ria.ru/20230528/dtp-1874626817.html
В Крыму произошло ДТП с участием семи автомобилей
В Крыму произошло ДТП с участием семи автомобилей - РИА Новости, 28.05.2023
В Крыму произошло ДТП с участием семи автомобилей
ДТП с участием 7 автомобилей произошло на междугородней трассе Симферополь-Алушта, пострадали 4 человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по Республике Крым. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:08
2023-05-28T10:08
2023-05-28T10:08
происшествия
авто
республика крым
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. ДТП с участием 7 автомобилей произошло на междугородней трассе Симферополь-Алушта, пострадали 4 человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по Республике Крым. По данным полиции, массовое ДТП произошло в 22.30 в субботу на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта возле села Пионерское. "По предварительной информации, в аварии участвовало около 7 автомобилей. Водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Алушты, допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшемся в попутном направлении, далее выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda, потом автомобилем Hundai и далее с автомобилем Skoda", - сообщили в пресс-службе. По данным полиции, в ДТП по предварительным данным, пострадали четыре человека.
https://ria.ru/20230528/khimikaty-1874612278.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика крым, алушта
Происшествия, Авто, Республика Крым, Алушта
В Крыму произошло ДТП с участием семи автомобилей
На трассе Симферополь-Алушта в Крыму произошло ДТП с участием семи автомобилей