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Биография Милоша Вучевича

Биография Милоша Вучевича - РИА Новости, 27.05.2023

Биография Милоша Вучевича

Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия). РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:52

2023-05-27T16:52

2023-05-27T16:52

справки

сербия

александр вучич

сербская прогрессивная партия (спп)

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Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия). В 1999 году окончил юридический факультет Нови-Садского университета. До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро. В 2008 году Вучевич вступил в Сербскую прогрессивную партию. В 2011 году был избран председателем городского комитета Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. В 2012 году он был избран мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах был переизбран на должность на второй и третий сроки соответственно. В 2016 году Милош Вучевич на 4-м съезде СПП был выбран вице-председателем партии. 24 октября 2022 года покинул пост мэра Нови-Сада. 26 октября Вучевич принес присягу в качестве министра обороны Сербии. 27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. Он предложил назначить главой СПП Милоша Вучевича. Вучевич награжден Орденом Святого владыки Максима, вручающимся Епархией Сремской Сербской православной церкви, и благодарственной грамотой Епархии Бачской за вклад в развитие духовной и церковной жизни. В 2022 году он получил орден Святого Саввы второй степени в знак признания его ценного вклада в улучшение отношения между церковью и государством.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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справки, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)