https://ria.ru/20230527/vuchevich-1874554177.html
Биография Милоша Вучевича
Биография Милоша Вучевича - РИА Новости, 27.05.2023
Биография Милоша Вучевича
Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия). РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:52
2023-05-27T16:52
2023-05-27T16:52
справки
сербия
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874544281_0:63:1081:671_1920x0_80_0_0_c304503087fb254bc62c0174fd0a7dfc.jpg
Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия). В 1999 году окончил юридический факультет Нови-Садского университета. До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро. В 2008 году Вучевич вступил в Сербскую прогрессивную партию. В 2011 году был избран председателем городского комитета Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. В 2012 году он был избран мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах был переизбран на должность на второй и третий сроки соответственно. В 2016 году Милош Вучевич на 4-м съезде СПП был выбран вице-председателем партии. 24 октября 2022 года покинул пост мэра Нови-Сада. 26 октября Вучевич принес присягу в качестве министра обороны Сербии. 27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. Он предложил назначить главой СПП Милоша Вучевича. Вучевич награжден Орденом Святого владыки Максима, вручающимся Епархией Сремской Сербской православной церкви, и благодарственной грамотой Епархии Бачской за вклад в развитие духовной и церковной жизни. В 2022 году он получил орден Святого Саввы второй степени в знак признания его ценного вклада в улучшение отношения между церковью и государством.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874544281_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_0784290c58e59c1436b9c70acc52babc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
Справки, Сербия, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)