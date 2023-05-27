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Биография Милоша Вучевича - РИА Новости, 27.05.2023
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16:52 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/vuchevich-1874554177.html
Биография Милоша Вучевича
Биография Милоша Вучевича - РИА Новости, 27.05.2023
Биография Милоша Вучевича
Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия). РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:52
2023-05-27T16:52
справки
сербия
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
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Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия). В 1999 году окончил юридический факультет Нови-Садского университета. До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро. В 2008 году Вучевич вступил в Сербскую прогрессивную партию. В 2011 году был избран председателем городского комитета Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. В 2012 году он был избран мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах был переизбран на должность на второй и третий сроки соответственно. В 2016 году Милош Вучевич на 4-м съезде СПП был выбран вице-председателем партии. 24 октября 2022 года покинул пост мэра Нови-Сада. 26 октября Вучевич принес присягу в качестве министра обороны Сербии. 27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. Он предложил назначить главой СПП Милоша Вучевича. Вучевич награжден Орденом Святого владыки Максима, вручающимся Епархией Сремской Сербской православной церкви, и благодарственной грамотой Епархии Бачской за вклад в развитие духовной и церковной жизни. В 2022 году он получил орден Святого Саввы второй степени в знак признания его ценного вклада в улучшение отношения между церковью и государством.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
Справки, Сербия, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)

Биография Милоша Вучевича

© Министарство спољних послова Републике СрбијеМилош Вучевич
Милош Вучевич
© Министарство спољних послова Републике Србије
Милош Вучевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Министр обороны Сербии Милош Вучевич (Милош Вучевић) родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад в Югославии (ныне Республика Сербия).
В 1999 году окончил юридический факультет Нови-Садского университета. До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро.
В 2008 году Вучевич вступил в Сербскую прогрессивную партию. В 2011 году был избран председателем городского комитета Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде.
В 2012 году он был избран мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах был переизбран на должность на второй и третий сроки соответственно.
В 2016 году Милош Вучевич на 4-м съезде СПП был выбран вице-председателем партии.
24 октября 2022 года покинул пост мэра Нови-Сада.
26 октября Вучевич принес присягу в качестве министра обороны Сербии.
27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. Он предложил назначить главой СПП Милоша Вучевича.
Вучевич награжден Орденом Святого владыки Максима, вручающимся Епархией Сремской Сербской православной церкви, и благодарственной грамотой Епархии Бачской за вклад в развитие духовной и церковной жизни.
В 2022 году он получил орден Святого Саввы второй степени в знак признания его ценного вклада в улучшение отношения между церковью и государством.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиСербияАлександр ВучичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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