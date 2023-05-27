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Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023
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18:51 27.05.2023 (обновлено: 19:17 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/sotrudnichestvo-1874569788.html
Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии
Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023
Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии
Сотрудничество правоохранительных ведомств России и Саудовской Аравии будет расширяться во имя безопасности и стабильности в странах, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:51
2023-05-27T19:17
россия
саудовская аравия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сотрудничество правоохранительных ведомств России и Саудовской Аравии будет расширяться во имя безопасности и стабильности в странах, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По словам министра, в ходе переговоров с саудовским коллегой удалось договориться развивать сотрудничество по многим направлениям. Одно из них – обмен информацией о передвижении и финансировании террористов и экстремистов. Кроме того, министры двух стран решили объединить усилия в борьбе с наркотиками и киберпреступностью. &quot;Мы действительно определили наши пути дальнейшего сотрудничества и определились в том, что сотрудничество будет расширяться и углубляться во имя безопасности и стабильности в наших странах&quot;, – сказал Колокольцев в интервью для программы &quot;Вести. Дежурная часть&quot; на телеканале &quot;Россия 1&quot;.Глава российской полиции Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.
https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html
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россия, саудовская аравия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии

Колокольцев: сотрудничество России и Саудовской Аравии будет расширяться ради стабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сотрудничество правоохранительных ведомств России и Саудовской Аравии будет расширяться во имя безопасности и стабильности в странах, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По словам министра, в ходе переговоров с саудовским коллегой удалось договориться развивать сотрудничество по многим направлениям. Одно из них – обмен информацией о передвижении и финансировании террористов и экстремистов.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям, заявил Колокольцев
Вчера, 19:06
Кроме того, министры двух стран решили объединить усилия в борьбе с наркотиками и киберпреступностью.
«

"Мы действительно определили наши пути дальнейшего сотрудничества и определились в том, что сотрудничество будет расширяться и углубляться во имя безопасности и стабильности в наших странах", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".

Глава российской полиции Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.
Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Колокольцев заявил о суверенной политике Саудовской Аравии
Вчера, 18:47
 
РоссияСаудовская АравияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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