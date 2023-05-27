https://ria.ru/20230527/sotrudnichestvo-1874569788.html

Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии

Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.05.2023

Колокольцев рассказал о сотрудничестве России и Саудовской Аравии

Сотрудничество правоохранительных ведомств России и Саудовской Аравии будет расширяться во имя безопасности и стабильности в странах, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T18:51

2023-05-27T18:51

2023-05-27T19:17

россия

саудовская аравия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сотрудничество правоохранительных ведомств России и Саудовской Аравии будет расширяться во имя безопасности и стабильности в странах, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По словам министра, в ходе переговоров с саудовским коллегой удалось договориться развивать сотрудничество по многим направлениям. Одно из них – обмен информацией о передвижении и финансировании террористов и экстремистов. Кроме того, министры двух стран решили объединить усилия в борьбе с наркотиками и киберпреступностью. "Мы действительно определили наши пути дальнейшего сотрудничества и определились в том, что сотрудничество будет расширяться и углубляться во имя безопасности и стабильности в наших странах", – сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".Глава российской полиции Колокольцев на этой неделе находился в Эр-Рияде, где, среди прочего, обсуждал со своим саудовским коллегой вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. Также по приглашению министра внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда Колокольцев посетил ряд подразделений МВД Королевства.

https://ria.ru/20230527/tsennosti-1874571989.html

https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874569593.html

россия

саудовская аравия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, саудовская аравия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)