https://ria.ru/20230527/shebekino-1874547682.html

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 27.05.2023

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

Город Шебекино в Белгородской области попал под многочисленный артиллерийский обстрел, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:17

2023-05-27T16:17

2023-05-27T17:35

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области попал под многочисленный артиллерийский обстрел, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, в результате обстрела выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Осколками снарядов повреждено несколько магазинов. В частном жилом секторе посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех домах. В результате попадания снаряда сгорели гараж и автомобиль. "Также в городе повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов", - добавил Гладков. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html

шебекино

белгородская область

украина

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Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков