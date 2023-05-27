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Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 27.05.2023 (обновлено: 17:35 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/shebekino-1874547682.html
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 27.05.2023
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел
Город Шебекино в Белгородской области попал под многочисленный артиллерийский обстрел, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:17
2023-05-27T17:35
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области попал под многочисленный артиллерийский обстрел, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, в результате обстрела выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Осколками снарядов повреждено несколько магазинов. В частном жилом секторе посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех домах. В результате попадания снаряда сгорели гараж и автомобиль. "Также в городе повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов", - добавил Гладков. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел

Город Шебекино в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области попал под многочисленный артиллерийский обстрел, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате обстрела выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Осколками снарядов повреждено несколько магазинов. В частном жилом секторе посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех домах. В результате попадания снаряда сгорели гараж и автомобиль.
"Также в городе повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов", - добавил Гладков.
Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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