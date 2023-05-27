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ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/punkty-1874541750.html
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 27.05.2023
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:26
2023-05-27T15:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, отмечает МО РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР

Минобороны: ВС России поразили пункты управления двух механизированных бригад ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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