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ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 27.05.2023
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:26
2023-05-27T15:26
2023-05-27T15:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР
Минобороны: ВС России поразили пункты управления двух механизированных бригад ВСУ в ДНР